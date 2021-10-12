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社會 社會焦點 保障人權

女兒和3男嗑藥癱沙發「煙霧瀰漫」　父國慶日忍痛大義滅親報警

記者邱中岳／台北報導

北市中山分局接獲線報，1名父親自稱女兒與3名男子在家中吸毒，警方前往發現4人癱在沙發上，還查扣吸食器以及毒品殘渣，警方隨即將4人帶回，父親表示，1年前女兒精神不穩定送醫，發現女兒疑似染上毒癮，沒想到這次當場發現，決定大義滅親。

警方表示，在國慶日當天晚上接獲1名55歲的胡姓父親報案，表示24歲的女兒在家吸食毒品，警方到場後發現胡女以及28歲的徐男等3名男子在場，並發現安非他命吸食器、各類毒品咖啡包16包，隨即將胡女等4人帶回派出所偵訊。

▲▼女子找3男到家吸毒，父親發現後大義滅親，報警將4人帶回送辦。（圖／記者邱中岳翻攝）

▲女子找3男到家吸毒，父親發現後大義滅親，報警將4人帶回送辦。（圖／記者邱中岳翻攝）

胡姓父親表示，平時住在土城，女兒則是在林森條通內租屋，因1年前發現從事服務業的女兒，因精神不穩定曾經強制就醫，但治療過程察覺女兒有吸食毒品的跡象，出院後側面觀察，女兒仍無法戒治毒品，解身體越來越差。

▲▼女子找3男到家吸毒，父親發現後大義滅親，報警將4人帶回送辦。（圖／記者邱中岳翻攝）

▲胡姓父親在國慶日當天見到女兒與3男子吸毒，當場報警處理。（圖／記者邱中岳翻攝）

父親在國慶日當天晚上8時許前往探視女兒，沒想到一開門現場煙霧迷漫，女兒以及3名男子分別癱倒在椅子上、床鋪上，4人眼神渙散、神情恍惚，最後決定「大義滅親」，請警方到場處理，4人也依照毒品罪嫌送辦。

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