「2百萬的車1百萬搞定」　中古車達人曝交易陷阱：低於市價要小心

記者邱中岳／台北報導

近年來中古車行林立，且從國外進口的「外匯車」因配備較多、價格又便宜，成為許多民眾選購的目標，不過，中古車達人提醒，許多不肖人士利用民眾上網爬文，以低價售車騙取買主訂金後失聯，甚至也有人將賣車當成銷贓管道。

「瑋少」，中古車經理，經營中古車行已經20年，曾經遇過不少民眾購車上的糾紛，瑋少指出，之前發生過收購客人賣出的車，但付出訂金後人就消失了，還跑去其他車行兜售，最後連帶多家車行遭殃，或者是車行收購車子，賣家藉故拖延不給資料。

▲近年中古車行林立，許多汽車糾紛、詐騙案也層出不窮，中古車達人也建議購車注意事項。（圖／記者邱中岳攝）

瑋少表示，這樣製造了許多困擾，之後在收購車子時，就會希望賣車的人就是車主本人，如果不是車主就會希望對方提供授權書，因為之前曾經收購別人騙來的車子，險些成為銷贓管道。

民眾在選購中古車時，應該先判斷是否為事故、泡水或是贓車，另外是檢查車子機件是否有問題，最後透過第三方認證單位鑑定，然後到現場看完車後再決定是否進行購買。

▲中古車達人強調，收購車子最好以車主自售為佳，曾收購車子險成銷贓管道。（圖／記者邱中岳攝）

瑋少也說到，目前國外進口的「外匯車」，在台灣又稱之為新古車，主要以雙Ｂ居多，因為單價高，所以在購買車子要看店家本身信譽，因為任何車子都有可能出現在中古市場，所以第三方認證就很重要。

瑋少強調，現在網路資訊發達，許多民眾會上網看車，但往往都會看上低於中古車市價的賣家，造成詐騙行為產生，有被害人付了定金，最後卻沒拿到車。

瑋少舉例，譬如1台中古車明明中古行情就是2百萬，卻有業者主打1百萬辦到好，這可能就是要騙訂金，且會用各種理由說車子沒辦法看，所以建議上網找車，應該不要找最便宜的，應該朝符合市場行情價格的車行先看比較妥當。

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