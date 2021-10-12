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騎士逆向穿越分隔軟管　撞上轎車慘摔！網酸：很機車　

記者黃孟珍／苗栗報導

家住苗栗市的何姓騎士，10日上午9時許，騎車行經頭份市尖山大橋往苗栗方向時，竟逆向穿越分隔軟管，遭到後方小客車撞上，何男當場倒地，所幸並無大礙；被撞車主將行車記錄器畫面PO上網後，網友紛紛留言「機車騎士很機車」、「移動式神主牌」、「馬路三寶再現」。

▲何男因騎錯路，竟逆向穿越分隔軟管，卻遭到後車撞上，所幸只受輕傷。（圖／記者黃孟珍翻攝）

▲何男因騎錯路，竟逆向穿越分隔軟管，卻遭到後車撞上，所幸只受輕傷。（圖／記者黃孟珍翻攝）

1名李姓網友，11日在臉書社團《我是頭份人》PO出一段畫面，清楚顯示這名何姓騎士，騎車從頭份要返回苗栗，行經尖山大橋時，因不慎走錯車道，竟直接逆向衝過中央的分隔軟管，差點被迎面而來的公車撞上；但閃過大車後，卻直接撞上旁邊行駛中的小客車，何男失去重心，當場慘摔在地。

▲馬路對向還留有長長一道的煞車痕跡，（圖／記者黃孟珍攝）

▲馬路對向還留有長長一道的煞車痕跡，（圖／記者黃孟珍攝）

經救護人員到場檢視後，所幸何男只有左腳和背部輕微擦傷，送醫後已無大礙；但畫面PO網後，引發民眾熱議，紛紛表示「騎機車的去撞人家，真機車」、「移動式神主牌，怎麼會這樣穿越法」、「也太扯了吧，都沒在看路的」等等，不過也有人表示，可能是設計不良，連當地人自己都不小心會走錯。

頭份警方表示，雙方施以酒測後，皆無酒駕行為，至於詳細的責任歸屬，還待釐清中；警方也呼籲，民眾騎車時應注意交通號誌，切勿搶快，以免發生危險。

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