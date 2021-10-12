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國慶連假活動滿滿　台南吸引遊客觀光旅遊住宿滿滿

▲國慶連假台南活動滿滿，吸引遊客觀光旅遊住宿滿滿，超過50萬人到台南一遊。（圖／記者林悅翻攝，下同）

▲國慶連假台南活動滿滿，吸引遊客觀光旅遊住宿滿滿，超過50萬人到台南一遊。（圖／記者林悅翻攝，下同）

記者林悅／台南報導

台南歡慶雙十國慶從一早國慶升旗典禮開始，即展開多項活動，到「南瀛之光．唱秋台南」演唱會鬧翻台南夜，從早到晚活動滿滿，讓台南觀光人潮也滿滿。台南市長黃偉哲表示，台南市防疫成就有目共睹，利用這次國慶連假舉辦各項活動，慶祝國家生日，歡迎大家來台南遊玩消費，也請持續遵守防疫措施規範。

▲國慶連假台南活動滿滿，吸引遊客觀光旅遊住宿滿滿，超過50萬人到台南一遊。（圖／記者林悅翻攝，下同）▲國慶連假台南活動滿滿，吸引遊客觀光旅遊住宿滿滿，超過50萬人到台南一遊。（圖／記者林悅翻攝，下同）

台南市政府觀光旅遊局統計，連假第2天為國慶日，台南各地都有舉辦慶祝活動，一早市區及戶外景區就湧現車潮和人潮。市區熱門景點因五倍券啟用，以國華海安、小西門商圈、南紡購物中心周邊、安平老街及新化老街等街區人潮最多，各商圈及店家消費民眾明顯增多，總計吸引逾17萬遊客逛街購物；另外山區及戶外景點，如虎頭埤風景區、關子嶺風景區、烏山頭水庫及頑皮世界野生動物園等，共近3萬遊客。台南美術館、奇美博物館、山上水道花園博物館、左鎮化石館、十鼓仁糖文創園區等藝文場館區，共吸引逾2萬遊客進場，另外，濱海沿線的漁光島、安平港濱、觀夕平台、黃金海岸周邊等也有1.3萬名遊客戲水賞海景。

▲國慶連假台南活動滿滿，吸引遊客觀光旅遊住宿滿滿，超過50萬人到台南一遊。（圖／記者林悅翻攝，下同）▲國慶連假台南活動滿滿，吸引遊客觀光旅遊住宿滿滿，超過50萬人到台南一遊。（圖／記者林悅翻攝，下同）

國慶日從一早市府旁升旗典禮、大受歡迎的頑皮世界野生動物園舉辦《動物狂歡》嬉遊音樂會、蕭壠文化園區則熱鬧舉辦「蕭壠14倉藝術節」、水交社文化園區推出「10月秋季號」、黃金海岸方舟舉辨「2021年家庭親子教育日-Board Game公益勸募市集」、德元埤荷蘭村舉辦水域遊憩體驗活動、總爺藝文中心和風文化祭系列活動以及農遊白河日，一直到夜間的永華市政中心旁「南瀛之光．唱秋台南」，國慶日整天熱鬧不斷、人潮滿滿，觀旅局統計重點景點逾30萬遊客在台南觀光及參加活動，加計連假第一天，共超過50萬遊客到台南旅遊。

▲國慶連假台南活動滿滿，吸引遊客觀光旅遊住宿滿滿，超過50萬人到台南一遊。（圖／記者林悅翻攝，下同）

住宿方面，據台南旅館業及民宿業者回報，從連假前一晚就開始出現住宿人潮，這三天連假的平均住宿率超過8成，住宿率以10月9日達到高峰95％，民宿甚至達到99％滿房狀況。台南的住宿市場在本次國慶連假，呈現宛如過年般住宿滿滿的盛況。

據市府觀旅局觀察，11日連假最後一天，一早各街區與景區人潮及車潮依舊，部分熱門景點如左鎮化石園區、虎頭埤風景區、台南都會公園及關子嶺風景區等，人潮僅較前一日上午略減，仍高於連假第1天上午，顯見還有許多把握連假尾巴繼續在台南遊玩的旅客。

▲國慶連假台南活動滿滿，吸引遊客觀光旅遊住宿滿滿，超過50萬人到台南一遊。（圖／記者林悅翻攝，下同）

市府觀光旅遊局局長郭貞慧表示，最好康的台南好康券已於9月6日開跑，住宿台南享好康，一券在手享多項優惠，歡迎大家來住台南、吃美食，賞古蹟及遊景點。台南購物節也已經開始，來台南消費100元以上的發票即可登錄抽獎，至2022年2月10日前，市府將於每月5日抽出各項精彩獎項，本月已抽出2台智慧電車得主，其他還有三房的房子1戶、進口汽車、各式小家電等豐富獎項也將陸續抽出幸運兒，台南購物節活動也在國慶連假期間推出歡慶雙十回饋大放送，包括註冊會員送購物金抽Switch及iPad等活動，歡迎大家來台南消費旅遊，讓五倍券發揮到最大價值！

▲國慶連假台南活動滿滿，吸引遊客觀光旅遊住宿滿滿，超過50萬人到台南一遊。（圖／記者林悅翻攝，下同）
另外，也推薦大家，「2021台南關子嶺溫泉美食節」除了泡泥漿溫泉、吃桶子雞之外，周遭像水火同源、碧雲寺、大仙寺還有175咖啡公路等觀光景點更值得親身拜訪。而「2021台南水域遊憩體驗活動」持續於德元埤荷蘭村推出獨木舟及立式划槳體驗活動，適合全家親子共遊體驗。最後有關全台南景點、住宿、美食、活動及交通等相關資訊，可上台南旅遊網( https://www.twtainan.net/ )查詢。

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