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台南做工行善團國慶假期連3日趕工修繕　改善職災勞工居住環境

▲台南市勞工局做工行善團隊志工發揮其專長，今年國慶假期，志工連續3日出動，為南區職災勞工修繕住處，期能儘早改善居住環境品質。（圖／記者林悅翻攝，下同）

▲台南市勞工局做工行善團隊志工發揮其專長，今年國慶假期，志工連續3日出動，為南區職災勞工修繕住處，期能儘早改善居住環境品質。（圖／記者林悅翻攝，下同）

記者林悅／台南報導

秉持著台南市長黃偉哲「希望家園」理念，將台南打造成為一個溫暖宜居的城市，台南市勞工局推動「有情有疼心ㄟ厝」弱勢房屋修繕計畫，結合各工會做工行善團隊志工發揮其專長，協助職災勞工等弱勢家庭改善居住環境，今年國慶假期，志工連續3日出動，為南區職災勞工修繕住處，期能儘早改善居住環境品質。

▲台南市勞工局做工行善團隊志工發揮其專長，今年國慶假期，志工連續3日出動，為南區職災勞工修繕住處，期能儘早改善居住環境品質。（圖／記者林悅翻攝，下同）

居住於南區鯤鯓路的60歲施姓職災勞工，因於新北市工作時，不慎由高處摔落造成左大腿骨折，出院後因無收入無法給付租屋租金，便返回久無人居的南區鯤鯓路老家休養。該住屋窄小老舊破損，且因路面拓寬部分區域遭徵收，門前的小型衛浴及廚房已拆除，案主僅能拄拐杖前往附近區公所如廁及梳洗。

▲台南市勞工局做工行善團隊志工發揮其專長，今年國慶假期，志工連續3日出動，為南區職災勞工修繕住處，期能儘早改善居住環境品質。（圖／記者林悅翻攝，下同）

職災個管員家訪時發現案主狀況，便進行通報並啟動修繕。日前已由電氣工會志工進行浴室、廁所化糞池埋設及電線與水管配置施工、泥水工會進行牆壁協助施作、鋁製品工會架設鋁窗框架、泥水工會接續進行補磚抹壁、地面補修、貼磚等施作，在國慶連續假期由木工工會進行牆壁矽酸鈣板施工、天花板美化板及浴室塑膠板施工、電氣工會進行電氣電線配置、燈具更換施作，11日連假最後一天油漆工會接力進行浴室防水施工，為施姓職災勞工改善宜居的住所。

▲台南市勞工局做工行善團隊志工發揮其專長，今年國慶假期，志工連續3日出動，為南區職災勞工修繕住處，期能儘早改善居住環境品質。（圖／記者林悅翻攝，下同）

市長黃偉哲表示，在大家歡度國慶日的同時，做工行善團修繕志工連續接力出動修繕，一起服務弱勢職災勞工，令人十分感佩，特別感謝這群熱心的志工朋友。

▲台南市勞工局做工行善團隊志工發揮其專長，今年國慶假期，志工連續3日出動，為南區職災勞工修繕住處，期能儘早改善居住環境品質。（圖／記者林悅翻攝，下同）

勞工局王鑫基表示，在服務這位職災勞工的過程中，不少鄰居前來關心，都非常肯定市府團隊的用心，更有位百齡阿嬤豎起大拇指說讚，給予志工們很大的鼓勵。未來市府團隊也將持續努力，打造溫馨的「希望家園」。

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