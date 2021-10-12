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鄰居亂放飲料罐怒寫公告「14字竟錯5字」！網卻反讚：最難的字寫對

▲▼ 。（圖／翻攝自PTT）

▲錯字連篇的警示公告。（圖／翻攝自PTT）

記者施怡妏／綜合報導

國文老師要哭了！一名網友日前在住家外貼上一張警告字條，提醒如果有人再亂放飲料罐，要當心被開罰，但短短14個字卻有5錯字，就罰款金額也暴增100倍，書寫的方式也讓人看得霧煞煞，先是橫書又是直書，最後再用回橫書，貼文曝光後，許多網友看傻眼，「這是哪裡失傳的文字」。

有網友在PTT發文，鄰居在住家樓下張貼警示公告，寫道「注意！再放飲料罐開罰600百元，小心！」其中，注意的「意」中間的「日」寫成「田」；飲料罐的「料」寫成了「科」、「罐」則少了一筆劃；開罰的「罰」左邊多了一個「言」；百元的「元」上面多了一點。

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另外，本來應該是開罰600元，但卻把600元以及6百元合併，寫成「600百元」，等於金額提高到60萬元，不僅字寫錯，連書寫的方式也從橫書，變成直書，再變回橫書，超特別的文字風格，讓原PO超傻眼，「這國文老師根本沒來吧！」

▲▼ 。（圖／翻攝自PTT）

▲網友見「再」字寫對，感到很欣慰。（圖／翻攝自PTT）

貼文曝光後，網友們也看傻了，「看了覺得有點悲傷」、「我第一時間還真的看不懂，這張也算是藝術了」、「這排版太神了」、「這是日本人學寫中文吧」、「看了好多次才懂，比起錯字和字醜，奇怪的排列真的更影響閱讀」、「這國文體育老師教的吧」、「看了三次終於看懂了」。

不過，有網友發現，雖然整張紙滿滿的錯字，但最多人分不清楚的「再」、「在」竟然寫對了，「再對了就給推」、「再字用的完全正確，你敢嘴」、「至少再寫對了」、「再有對就先贏再在不分的了」、「最難的字反而寫對」、「再寫對了，好欣慰」、「只要再有寫對，其他的我都不計較」。

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