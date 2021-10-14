找到了！城中城跪地仰天尋雙親　她殯儀館認屍放聲痛哭：媽媽

記者陳以昇、黃宥寧、陳韻如／高雄報導

高雄市鹽埕區城中城14日凌晨發生大火，釀成46死41傷悲劇。對此，一名在台南工作的戴姓女子得知家裡失火，焦急趕回來，但等了一天卻遲遲沒有爸媽消息，現場人員見狀則建議她到殯儀館認屍，而當警方拿出她父母照片時，她忍不住情緒當場嚎啕大哭，不斷喊叫，「媽媽」，場面相當哀戚、令人鼻酸。

▲戴女認屍忍不住崩潰痛哭，抱著一旁親友哭喊，「媽媽」。（圖／記者陳以昇攝）

▲戴女上午從台南趕回家找雙親，跪地仰天令人動容。（圖／記者吳世龍翻攝）

戴女上午接到火警消息，便立刻從台南趕回高雄，當時她在現場心急如焚，跪在地上、仰天看著燃燒的大樓許久，後被旁人攙扶起。她受訪時表示，6、70歲的父母住在8樓，且腳不方便，「爸媽還在裡面，還沒出來。」

豈料，事隔超過12小時，戴女仍未得到父母消息，只能在現場來回詢問，但看著一具具遺體搬出送至殯儀館，但她卻無法上前確認身分，讓她相當崩潰，不斷央求相關單位讓她看看是否是她父母，最終在現場區公所人員建議下，她才轉往殯儀館尋找父母。

▲城中城惡火奪46命，家屬趕赴殯儀館認屍 。（圖／記者陳以昇攝）

然而，當現場警方拿出戴女父母的照片後，她當場崩潰，抱著一旁親友放聲大哭，嘴裡還不斷喊著，「媽媽」，哀戚場面也讓人不禁鼻酸。

此外，現場還有一名男子在接獲哥哥死訊後，從台南趕來殯儀館。他表示，哥哥平時獨居在高雄，但住在該大樓多久並不知情，直到接到噩耗，他才趕過來，心情也是相當難過。

▲男子接獲哥哥死訊，從台南趕赴高雄市立殯儀館 。（圖／記者黃宥寧攝）

對此，高雄市政府表示，對於本次罹難者治喪處理及公立殯葬設施服務全部免費(包含冷凍櫃、禮廳、靈堂及火化等所有設施)，針對這次大火的罹難者，民間慈善單位已率先表示願意協助後續一切奠祭的辦理。