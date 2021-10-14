城中城第一爆震醒目擊者　聽到「玻璃碎裂聲響」速打119

記者吳奕靖、林冠吟／高雄報導

高雄市鹽埕區城中城大樓14日凌晨發生大火，1樓起火點火勢迅速燃燒，造成至少46人死亡的慘案，為釐清整起火警原因，高雄市警方也陸續傳喚目擊者前往製作筆錄，釐清相關案情。該名報案人表示，當時在睡夢中被爆炸聲驚醒，察覺火警後趕忙撥打119通知救護車，至於詳細事故原因仍有待進一步釐清。

▲高雄城中城大火，造成46人死亡的慘案。（圖／記者吳奕靖攝）



城中城大樓14日凌晨發生大火，附近的監視器畫面拍下有可疑身影出現在城中城1樓，僅隔20秒後就起火燃燒，火勢迅速蔓延，最終造成這起悲劇，為釐清相關案情，在搜救作業結束後，警方陸續通知第一時間目擊者到案說明案情。

▲高雄城中城火警，警方為釐清案情已陸續通知第一時間目擊者到案說明。（圖／記者吳奕靖攝）

▲城中城凌晨惡火，監視器畫面拍到該名人影出現後僅隔20秒就起火。（圖／記者吳奕靖翻攝）

其中一名金髮男子從分局走出後向記者指出，他是周遭的住戶，第一時間因看到起火、幫忙叫救護車，被警方通知前來做筆錄。回憶起當時情形，他是被爆炸聲吵醒，一開始火勢沒有很大，但隨著火勢蔓延開來，開始陸陸續續有玻璃碎掉的聲音傳來，他便趕緊打電話報案。

而釀成整起事故慘案的原因到底為何，高雄地檢署也在第一時間指派主任檢察官洪瑞芬、檢察官廖偉程指揮高雄市刑事警察大隊、鹽埕分局組成專案小組，全力追查，強調「如有涉及刑責，必當速查嚴辦」。另，高雄市消防局第一時間雖初步排除人為事故，但由於相關監視器畫面拍到可疑人影，該人影出現後僅隔20秒就起火，檢方正全力追查起火原因是否與人為有關。

▲高雄鹽埕城中城火警。（圖／記者吳奕靖翻攝）