「我人蠻不錯的」鄧佳華拍道歉影片求交友　郭鬼鬼狂敲458字回應

記者陳雕文／新北報導

網紅鄧佳華2019年對星諠性騷擾，日前才低頭謝罪，12日又對辣模言語騷擾，連帶「雪乳戰神」郭鬼鬼也加入戰場，氣得老闆連千毅將他冷凍1周，而鄧不滿被控訴，怒拍影片喊話，「我是哪裡騷擾到妳（郭鬼鬼）了」，到了14日，鄧態度大轉變，自拍影片對郭鬼鬼道歉，還希望能交朋友，郭以458字回應了。

▲郭鬼鬼（圖左）透露，不接受鄧佳華（圖右）的道歉。（圖／翻攝自郭鬼鬼臉書）

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據了解，郭鬼鬼曾到連千毅的社群網站上控訴，「凡事照規矩來，請連董管一下鄧佳華的行為，現在他很大型，讓他知道要轉型不能只有嘴巴說說，他亂發文對女性不禮貌，看不出來哪裡有悔改？謝謝連董連千毅。」隨後，鄧佳華遭到連千毅處罰，冷凍一個禮拜的時間。

連千毅在13日晚間的直播中表示，其實鄧佳華的本質並不壞，只是單純有點好色，表情總是看起來色瞇瞇，才會讓大眾「看得很不爽」，雖然鄧佳華不滿自己遭到公司修理，更不理解為何郭鬼鬼會控訴他騷擾，但他這一周的工作全數被推掉。

▲連千毅懲處鄧佳華。（圖／翻攝自FACEBOOK／連千毅、鄧佳華）

鄧佳華於14日自拍道歉影片提到，「哈囉鬼鬼！鬼鬼妳還好嗎？對妳造成的傷害，我很難過，鬼鬼…我想跟妳交朋友可以嗎？其實我人還滿不錯的，我會為了朋友著想，鬼鬼妳知道嗎…」

但郭鬼鬼並不領情，於臉書上發文說，「鄧佳華先生。「騷擾」是動詞，我不接受你所謂歉意，起初你在書店拿著我的新寫真拍照PO文說，『我討厭看寫真集 寫真集是給宅男看的』，我本人的唯一回應，就只有你在我粉專的公開留言，我回『口不擇言，牙牙學語』，就是想提醒你，請尊重我花了許多心力，一點一滴完整的寫真書作品」。

▲郭鬼鬼日前留言給連千毅，告狀鄧佳華不尊重女性。（圖／翻攝自Facebook／郭鬼鬼）

郭鬼鬼還說，「不想與你計較，所以你每次的留言、私訊、PO文我都沒回應，我沒想到掉入你的陷阱，你把我的回應截圖PO上網說『郭鬼鬼喜歡你，為了引起你的注意到處針對你留言』，你卻又私訊給我的內容是『可以幫我更深入了解你的背景嗎？』雖然我一樣選擇略過，但我心裡想問你：『要多深入？』我只是覺得，不可以利用自己的弱勢形象博取同情」。

郭鬼鬼接著說，「不可以仗著連董當庇護傘，惹禍出事後道歉就沒事。這只會讓大家認定『這樣也能當網紅喔？』、『竟然還有藍勾勾』，不如拿來好好思考怎麼經營當個『正常主流的網紅』，最後我只想說，性騷擾女生怎樣都不能寬恕，人家煎熬兩年了，快把和解金給受害者。還有，不要再開狂小號帶風向了，我不會受留言影響，我自己的創業貸款壓力就很巨大了，不會這麼輕易如你所願被弄哭的。明天郭鬼鬼繼續維護世界和平，娛樂大眾，散播歡樂散播愛」。