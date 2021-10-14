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社會 社會焦點 保障人權

城中城伯父與室友罹難！姪子從燒焦鴿舍認出阿北家　急找失聯堂哥

記者陳以昇、黃宥寧／高雄報導

慟！高雄市鹽埕區城中城14日凌晨發生大火，傳出46死41傷悲訊，1名鄭姓家屬前往現場，透過阿伯家陽台養的鴿子，一眼認出阿伯家也遭火祝融，現場遍尋不著阿伯蹤影，匆忙趕往殯儀館，得知阿伯的室友已不幸罹難，而阿伯大體也暫放在榮總，同住的堂哥目前生死未卜，家屬情緒十分低落，場面令人鼻酸。

▲▼高雄城中城住戶鄭勇芳姪子。（圖／記者陳以昇攝）

▲鄭姓死者姪子透過阿伯家陽台養的鴿子，得知不幸訊息。（圖／記者陳以昇攝）

鄭姓姪子接受《東森新媒體ETtoday》訪問時表示，59歲阿伯與36歲兒子（堂哥）分別住在該社區，他下午2時許前往火災現場，從焦黑陽台看到阿伯飼養的鴿子，一眼認出是阿伯家，開始在混亂現場尋找阿伯與堂哥身影，卻都找不到人也無法聯繫上，前往殯儀館透過死者名單得知阿伯與同住室友已不幸罹難，現在僅能前往榮總，看看堂哥是否受傷在醫院。

▼高雄鹽埕城中城火警事故大樓外觀呈焦黑模樣。（圖／記者賴文萱攝）

▲▼高雄鹽埕城中城火警事故，1樓鑑驗科人員正進行火場調查。（圖／記者賴文萱攝）

當地里長則稱，該社區登記在冊的有72戶，但實際上則有120戶，裏頭住著很多獨居老人，有的房子一間隔成好多間，住10多位老人，「這邊租屋比較便宜，他們裡面很亂，管理費不繳、沒有錢、沒辦法維修電梯」，表示火災剛發生時，有人聽到爆炸聲響，目前警方也在對目擊者、相關可疑人進行筆錄。

至於城中城後續是要都更，陳其邁則表示，針對大樓結構，今日有3工會進場鑑識，會就整個建物安全是否符合法規規定，根據最後體檢的鑑定結果來處理。

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