6.5億人出遊都想玩！　直擊獨家園區功夫熊貓、變形金剛吸金上億　　

記者任以芳／北京報導

今年大陸十一長假預估有6.5億人次出遊，北京環球影城成為「頂級流量王」，每日進出人次4萬左右。《東森新媒體ETtoday》記者實際採訪，即使當天氣候不穩定，上午九點還沒開園已經湧進萬名遊客，直奔前三名園區「變形金剛」、「哈利波特」、「侏羅紀公園」，入園排隊高峰期至少等待1.5到2H左右。全球獨家「功夫熊貓」景區（通用名稱）人氣也很旺，號稱是唯一室內遊樂園，帶您一塊去遊玩。

▲大陸十一長假北京環球影城人潮 。（圖／記者任以芳攝）

疫情期間，大陸報復性旅遊，資料顯示截至7日十一長假，大陸國內遊人數將達到6.5億人次，恢復疫情前2019年同期的八成以上。其中亞洲第三座、全球第五座規模最大的北京環球影城，剛正式營運不到一個月，馬上成為熱搜王。節假日一張門票739元，換算台幣大約3177元，剛開賣完全秒殺。

▲北京環球影城超人氣變形金剛密卡登 。（圖／記者任以芳攝）

《東森新媒體ETtoday》記者也走訪北京環球影城，當天氣候很不穩定，入園人數還是非常多。大多數遊客直奔變形金剛互動劇場，等著跟密卡登（陸譯：威震天）聊天；還有「侏羅紀大冒險」、「哈利波特魔法世界」、「水世界」也很熱門，剛開園等候至少1到2小時左右。

▼北京環球影城早上剛開園等待時間，當天還是陰雨天 。（圖／記者任以芳攝）

▲北京環球影城全球獨家園區「功夫熊貓」 。（圖／記者任以芳攝）

前往全球獨家的「功夫熊貓」園區（通用名稱），號稱環球家族唯一室內大型遊樂園。設計感有濃厚中國風元素，沿路都是電影人物形象IP，非常可愛。進入園區裡面有夜市花燈氣氛，幾乎實景1:1打造阿波和同伴們在太平谷歡樂生活。不過，相較其他園區人潮，「功夫熊貓」算是比較少， 熱門遊戲設施大概排隊30分鐘以上。

另外，「功夫熊貓」園區紀念品店值得一逛，很多電影圖騰商品，從衣服到包包、文具玩偶日用品等，種類超過上百種。不過，價格不便宜，一件居家睡衣1300多台幣；衣服、髮箍等動輒上百塊台幣。「功夫熊貓」園區至少有上百種周邊商品，和在地四川成都貓熊超級IP一較高下。

▼「功夫熊貓」周邊商品。（圖／記者任以芳攝）

▲ 北京環球影城「哈利波特」園區 ，人手一支魔法棒。（ 圖／記者任以芳攝）

超人氣哈利波特園區，白雪覆蓋村莊造景很有氣氛。不過，消費相當驚人，如果想體驗奇幻魔法術，必須先擁有一支感應魔法杖，最貴要價349元（單位：人民幣，同下），換算是1500元台幣。記者現場觀察，至少有1/3遊客會穿霍格華茲校服(Hogwarts uniform)逛哈利波特園區，外加人有一支魔法杖。

▲ 北京環球影城基本飲食消費。（圖／記者任以芳攝）

記者觀察員園區基本飲食也比外面貴兩至三成，一瓶礦泉水10元、可樂15元、美式熱狗45元；火雞腿一支35元換算下來還比其他飲食划算點。如果吃一頓園區內餐廳，來北京環球影城遊玩加住宿的遊客，人均消費平均是3300元左右，換算是1.3萬台幣左右；非黃金周來的遊客，人均消費在2500元上下。

未來，北京環球影城一期公園預測每年可接待客流量1200萬至1500萬人次，營業額約250億到300億元。但受疫情衝擊，回本週期本來在4年左右可能晚一點達成；預計北京環球影城進入成熟期，一期年收入可達到200億元，全建成後可望有600億元年收入，將成為北京故宮、長城之後的超級觀光金雞母。

▼ 北京環球影城預計四年後回本，第一期建設年收入高達200億人民幣 。（圖／記者任以芳攝）