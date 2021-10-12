　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

酒店小姐變保全！　「林森陳喬恩」守工地求生

從彰化北上的Maple是台北林森北路一家禮服酒店小姐，靠勤奮坐檯把債還完。她雖後悔到台北、想脫離八大，卻又希望能再上班存錢。

▲從彰化北上的Maple是台北林森北路一家禮服酒店小姐，靠勤奮坐檯把債還完。她雖後悔到台北、想脫離八大，卻又希望能再上班存錢。（圖／鏡週刊提供，下同）

圖、文／鏡週刊

10月6日，上千名酒店從業人員，不懼有色眼光走上街頭，捍衛工作權。這是疫情爆發以來，八大行業發動抗爭，規模最大的一次。壓倒他們的最後一根稻草，是中央防疫指揮中心宣布八大行業有條件解封，但獨漏酒店、舞廳，北市特殊娛樂工會估計，停業至今光台北市酒店產業就蒸發超過50億元產值。而這群解封孤兒大多也已經5個多月沒有收入。「好像當我們不存在…」一名酒店資深經理激動地說。

網友對八大行業爭取工作權無情地嘲諷。面對長期被歧視，這些酒店從業人員早已不在乎，但他們真的不願意去找別的工作嗎？本刊採訪了3個本來在酒店上班，為了維生都已被迫轉業、現形於白天的年輕人。「以前都曬月亮，現在有機會曬太陽…」年輕人沒有太多怨恨，接受了自己的人生。

[廣告]請繼續往下閱讀...

一頭染金的短髮，Maple穿著保全制服站在工地門口指揮交通。一輛大車從她身邊駛過，揚起塵土，她碎碎念道：「這不是最危險的，我們還要輪流去開、關每層樓的風扇，有時候甚至要爬過一些鋼筋水泥。」 Maple並不覺得這份工作辛苦，只是薪水有點少，「工作12小時，月薪2萬8千元，月休4天。」她說之前在酒店上班時數更長，她都是中午就去，一直做到隔天早上6、7點。「曾經一天拚到70幾節！」她規定自己每個禮拜要賺3萬元。

酒店停業，Maple轉當保全3個月，她覺得保全不辛苦，只是薪水少很多。

▲酒店停業，Maple轉當保全3個月，她覺得保全不辛苦，只是薪水少很多。

Maple是林森北路禮服酒店小姐，今年5月15日酒店再度被勒令停業，她原以為最多像去年，停業1、2個月就會復業。「我等到第3個月，已經沒有錢繳房租了，領過一次紓困2萬元，也都用完了。」她退了原來租金較貴的套房，改租8千5百元的，又跟經紀公司借了二次錢，「不想再借了，趕快開始找工作。人家說保全很缺人，馬上就可以上工。」據她所知，酒店小姐裡，不止她一個在當保全。

快滿30歲的Maple，3年前從彰化北上，高職畢業的她，在老家做過便當店、超商店員，後來在工廠上班。她有上進心，想多賺點錢改善家境，卻也因此陷入泥沼。

10月6日有上千酒店從業人員走上街頭，捍衛工作權。

「我想學英文，看能不能找好一點的工作，有人推銷我買那種圖像背英文單字的教材，電話中他沒講清楚價錢，簽了才知道要8萬多元，每個月分期付款繳5千元給銀行。」她當時在工廠做二休二、月薪1萬5千元，多一筆開銷負擔很重，本來就嚮往台北生活的她，缺錢後就更有理由北上。「人家說台北的工廠薪水比較好。」 到了台北，先住網友家，她想找工廠上班，「但都在新莊，我沒有機車很難去。」她看到網上有酒店經紀寫「高薪不是夢」，馬上去面試，「工作內容寫『桌邊服務』，其實都要坐檯才賺得到錢。」

Maple現在改租便宜的小套房，狹小空間裡，只有她領養的流浪貓跟酒店小姐都會供養的古曼童娃娃陪伴。

▲Maple現在改租便宜的小套房，狹小空間裡，只有她領養的流浪貓跟酒店小姐都會供養的古曼童娃娃陪伴。

27歲入行做酒店小姐，以為可以好好賺錢，經紀人說之後薪水要入帳，跟她要了存摺，結果被拿去當詐騙的人頭帳戶。受害人報警，只找她一人扛。「查到的戶頭就是我的，法官只問我一句你要被關還是要賠錢。」她還沒賺到錢就揹了20多萬元的債。

最絕望的時候，Maple說她一人坐捷運去淡水，想要跳海。「那陣子都有吃抗憂鬱的藥，家人收到傳票知道我出事，也一直打電話關心我，那天也是我爸一句『難道要我白髮人送黑髮人。』才把我拉回來。」

在同行介紹下，Maple換了新的經紀公司，重新振作，「這邊的大班姐姐很關心我，教我要存錢，不要胡思亂想。」她身上多了些酷酷的刺青，似乎是脆弱後讓自己堅強的標記，也變得較中性、改交女友。「我跟男客人交往，他們雖然感情會騙我，但也會照顧我。我跟酒店小姐交往，她們不但騙我，還都不上班了，生活費全靠我一個人拚命坐檯。」

戴假髮、化濃妝上班的Maple，坐檯時會收斂中性的舉止。（Maple提供）

她都戴著紅色假髮到髮廊，花5百元讓專人妝髮，半小時後她就從男仔樣變成酒店裡的陳喬恩。她逼自己學唱歌、喝酒，該ㄋㄞ的時候ㄋㄞ一下。「戀愛客來的時候，我就唱張韶涵的歌；不想喝太多酒，我就說肚子餓，有些客人就會框到底，帶我去吃飯。」我們請Maple示範一下交際手腕，她伸出指頭，「你看我的手指好空喔！」有的客人就會送金戒指給她。

Maple是非常勤奮的酒店小姐，她不怕喝，只怕賺不到錢還債。「看檯最辛酸，一個包廂有時候要走3、4遍，好不容易被選到，進去坐5分鐘也有可能又被趕出來。」但是有去上班就有機會，她盡量拚節數。

在酒店工作2年多，她已把大部分債還完，「剩下英文教材的分期付款還有跟經紀公司借的錢。」只是酒店停業讓她又陷入困頓，Maple說，她很後悔來台北，如果不來台北，就不會發生這麼多事。

Maple脖子上仍掛著泰國佛牌，她說之前有問佛牌，酒店何時能復業，「祂說愛莫能助。」

當保全第3個月，Maple已經習慣，「最大不同是以前很香，現在全身汗臭。」她想脫離八大行業卻又希望酒店能趕快復業、好回去上班存錢，「我有餐飲丙級證照，我希望存到錢能回彰化開便當店，若能幫家人買個房子就更好了。」

★《鏡週刊》關心您：未滿18歲禁止飲酒，飲酒過量害人害己，酒後不開車，安全有保障。


更多鏡週刊報導
【解封孤兒2】酒店幹部做粗工養妻小　白皙皮膚變黑炭
【解封孤兒3】從一而終死守八大　為生計做外送
【群店救艋舺番外篇】街友排隊　不搶物資只為幫忙搬重

►New Balance特價了！撞色鞋顏值破表

ET快訊
酒店小姐變保全！　「林森陳喬恩」守工地求生
圓規遠離仍「嚴防雨彈轟炸」！　最新降雨預測曝
快訊／風雨加劇　台東2校宣布今停班課
鴻海推3款電動車！　「實車影像」提前曝光
「補教天后」陳子璇激辣…被高中生追問三圍！　神回應屁孩閉嘴了
領5倍券「忘關鍵動作」少1000　網嘆：自己吞下去吧

分享給朋友：

追蹤我們：

新奇萬象！KUSO追擊～按讚加入ETtoday分享雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 生活最新 全站最新

郵局五倍券今開領！停班4地區民眾須重新預約「最快10／15可領」

學投資趁早！政大首開期貨實務課逾500人搶選修

颱風天送餐被嗆「才幾百公尺要多久」　外送員曝騎不快原因

桃園復興區也放假！　全台停班停課一覽3縣市1區今放颱風假

「一堆媽寶到處跑」婚攝助理曠職　老闆氣炸PO文！釣一排苦主現身

圓規海警解除！東半部「嚴防雨彈轟炸」　各地風雨浪仍舊明顯

圓規海警解除！吳德榮：宜花東慎防致災豪雨　北台週末秋意濃

快訊／大豪雨來襲　台東2校宣布今停班課

酒店小姐變保全！　「林森陳喬恩」守工地求生

快訊／08：30解圓規海警！3地區致災風雨持續　趨緩時間曝

DIY夯劇《魷魚遊戲》巨無霸版椪糖　糖漿噴鍋外超狼狽...味道還很苦XD

入夜「圓規」雨帶襲半個台灣　氣象局曝開工日颱風假機率！

謝盈萱《俗女2》生小孩痛到喊不要！　于子育衝進產房「媽媽在，妳別怕」

3D列印《魷魚遊戲》木頭人鬧鐘 時間到秒噴子彈！網瘋：拜託量產

炎亞綸、鬼鬼《玩很大》狂鬥嘴！　丟偶包闖關…她忙著拍攝被嫌棄XD

KIMIKO感情經驗談「出來走跳誰沒被騙過？」　勸「別對承諾太期待」：大部分是個人幻想！

電梯裡自彈自唱「實測路人反應」遭男童拒：不要彈...尷尬畫面全錄

第12輪開放3款國際疫苗！　預計「全年齡層」打得到

結婚典禮進行中「3歲兒突翻跟斗」　新人風頭被搶光！台下來賓大爆笑

圓規颱風來了！蘭嶼宣布停班課1天　北部、東半部防「豪雨以上」強降雨

郵局五倍券今開領！停班4地區民眾須重新預約「最快10／15可領」

學投資趁早！政大首開期貨實務課逾500人搶選修

颱風天送餐被嗆「才幾百公尺要多久」　外送員曝騎不快原因

桃園復興區也放假！　全台停班停課一覽3縣市1區今放颱風假

「一堆媽寶到處跑」婚攝助理曠職　老闆氣炸PO文！釣一排苦主現身

圓規海警解除！東半部「嚴防雨彈轟炸」　各地風雨浪仍舊明顯

圓規海警解除！吳德榮：宜花東慎防致災豪雨　北台週末秋意濃

快訊／大豪雨來襲　台東2校宣布今停班課

酒店小姐變保全！　「林森陳喬恩」守工地求生

快訊／08：30解圓規海警！3地區致災風雨持續　趨緩時間曝

反擊藻礁公投！三接外推今審環差　王美花：用科學證據說明

恆大首款電動車「恆馳5」2022年初上市　量產前已投入2038億元

被中國剽竊歷史還唱和　蘇貞昌為國民黨感到不值

不慎弄濕五倍券免驚　王美花：可打1988來更換

數位綁定才可以！紙本五倍券「不能買1280月票」　北捷推3優惠活動

五倍券「數位標章」快申請！　5大QA學會怎麼領、怎麼用

郵局五倍券今開領！停班4地區民眾須重新預約「最快10／15可領」

學投資趁早！政大首開期貨實務課逾500人搶選修

颱風天送餐被嗆「才幾百公尺要多久」　外送員曝騎不快原因

德魯里估明年因「長約價」調升平均運費增6%　與宏遠投顧看法不謀而合

女模被家暴開直播求救　雙手死握鎖頭抵抗男友破門

生活熱門新聞

桃園復興區也放假！全台停班停課一覽

快訊／國家警報響！　大雷雨襲2縣市

快訊／風雨交加　桃園這區緊急宣布今停班課

冷凍水餃「最頂煮法」不是水煮！內行人曝高招

到好市多「掃光622瓶紅酒」！他秀收據讓網閉嘴

第11輪AZ今10點開放預約！「第二劑18歲以上全開」

好市多瘋搶合利他命！他揭更便宜入手法

超大豪雨特報！圓規還會增強　3地區致災降雨持續

他領五倍券變七倍券！離奇多2千網羨慕

好市多塞爆了！「結帳等45分」百人瘋搶它

台東人狂洗縣長臉書：確定不放？

粗心女網友領5倍券「忘關鍵動作」少1000　網嘆：吞下去

第12輪莫德納！10/18開放預約

花蓮停班課　宜蘭人灌爆縣長FB

更多熱門

關鍵字：

鏡週刊

讀者迴響

熱門新聞

桃園復興區也放假！全台停班停課一覽

阿嘎朝聖金錢豹KTV「叫小姐」2小時噴1.4萬

《魷魚遊戲》韓美女真實年紀「跟林心如同年」

快訊／國家警報響！　大雷雨襲2縣市

男團偶像認「隱瞞性別」退出演藝圈！

快訊／風雨交加　桃園這區緊急宣布今停班課

冷凍水餃「最頂煮法」不是水煮！內行人曝高招

到好市多「掃光622瓶紅酒」！他秀收據讓網閉嘴

第11輪AZ今10點開放預約！「第二劑18歲以上全開」

好市多瘋搶合利他命！他揭更便宜入手法

超大豪雨特報！圓規還會增強　3地區致災降雨持續

男神鳳小岳崩壞！汽球式暴肥「禿頭+雙下巴」網嚇瘋

少女失蹤懸案　Google驚見最後身影

法學者：中國無法容忍台為世界上的課

美麗妄娜解襯衫「炸F級巨球」　狂戳收百萬

更多

最夯影音

更多
DIY夯劇《魷魚遊戲》巨無霸版椪糖　糖漿噴鍋外超狼狽...味道還很苦XD

DIY夯劇《魷魚遊戲》巨無霸版椪糖　糖漿噴鍋外超狼狽...味道還很苦XD
入夜「圓規」雨帶襲半個台灣　氣象局曝開工日颱風假機率！

入夜「圓規」雨帶襲半個台灣　氣象局曝開工日颱風假機率！

謝盈萱《俗女2》生小孩痛到喊不要！　于子育衝進產房「媽媽在，妳別怕」

謝盈萱《俗女2》生小孩痛到喊不要！　于子育衝進產房「媽媽在，妳別怕」

3D列印《魷魚遊戲》木頭人鬧鐘 時間到秒噴子彈！網瘋：拜託量產

3D列印《魷魚遊戲》木頭人鬧鐘 時間到秒噴子彈！網瘋：拜託量產

炎亞綸、鬼鬼《玩很大》狂鬥嘴！　丟偶包闖關…她忙著拍攝被嫌棄XD

炎亞綸、鬼鬼《玩很大》狂鬥嘴！　丟偶包闖關…她忙著拍攝被嫌棄XD

熱門快報

即時開箱賞屋 房市一手消息！

即時開箱賞屋 房市一手消息！

專家實境開箱賞屋分析，帶你一探究竟北中南房市，不能錯過的最新資訊都在這！

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

【精選優惠】毛孩零食季

【精選優惠】毛孩零食季

即日起至10月底，毛孩零食季滿千免運 結帳滿$1300再送寵物益生菌防蚤噴霧 立即逛！

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面