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南加州塞港問題　肇事原因可能為油管漏油

▲▼南加州塞港導致多艘貨船停滯不前。（圖／路透社）

▲南加州塞港導致多艘貨船停滯不前。（圖／路透社）

實習記者黃靜芸／台北報導

美國加州洛杉磯塞港問題持續發生，每天都有約50艘貨船塞在海上進不了港，這樣的情況已經造成經濟層面上的影響，除運送成本外，美國冷凍食品也出現斷貨，更有餐廳提到，他們現在的經營成本，相比過去已有一倍之多。除餐飲業外，許多行業也受到這波塞港的影響。

根據外媒報導，Nike已經沒有足夠的球鞋能銷售，Costco限制紙巾的購買數量，並且人造聖誕樹的價格於本季上漲了 25%，因此運輸延誤一直在增加，貨物在加利福尼亞港口堆積如山。對此，美國海巡隊隊員史蒂芬波表示，「港口快到臨界點前所未見，停在海上的貨輪更多，就像停車場。」

據外媒報導，數以萬計的貨物滯留在洛杉磯和加利福尼亞長灘的港口，這些港口運送了美國進口總量的四分之一以上，數十艘船隻排隊等候停靠。等待時間延長至三週。

導致塞港還有一大原因，疫情降低民眾出門意願，許多人都會以網購代替出門選購商品，造成貨物量增大。此外，有專家認為，南加州的漏油事件也是主要原因之一。

專家推測，造成漏油原因可能為貨輪下錨時，誤觸油管造成油管破裂，而塞港的問題若繼續無解，漏油問題或許會跟著越演越烈。

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