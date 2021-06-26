中油大林廠漏油污染小琉球南漂恆春　莊瑞雄急電部長：快防堵浩劫

▲中油輸油管漏油污染小琉球海域，莊瑞雄要求跨部會解決國家公園浩劫。（圖／莊瑞雄辦公室提供，下同）



記者林銘翰／台北報導

中油大林油廠輸油管22日凌晨破裂，導致原油外洩、油汙影響小琉球周邊海域，民進黨立委莊瑞雄要求，內政部、經濟部必須跨部會儘速尋求徹底清除油污的辦法，防堵國家公園的生態大浩劫。

中油公司大林煉油廠外海浮筒破裂致原油外洩，事件發生後，莊瑞雄當時立即聯繫海委會、海洋保育署、中油公司等相關單位做緊急因應，但近日雨勢不斷，油汙隨著洋流向南流動，污染範圍持續擴大，讓他相當憂心。

莊瑞雄26日表示，今天清晨接獲恆春鎮山海里方俊尉里長和李建華鎮民代表的通知，得知油汙已南漂到屏東恆春半島沿岸，飄來陣陣臭油味。

莊瑞雄說，他在接獲通知後，馬上趕往恆春了解油汙擴散的情形，從山海漁港、紅柴坑漁港已經佈滿油污，甚至往白沙擴散，受污染的範圍一直往南擴散。

莊瑞雄指出，在他一到現場後，就看到岸邊的攔油索一直被海浪打上岸，60多位海巡弟兄努力放置吸油棉除油，但還是阻擋不了油污被海浪一波一波打上沿岸的裙礁，而這些珊瑚礁都屬於國家公園內極力保護的生態，令他相當心疼，也擔憂會引發生態浩劫。

對此，莊瑞雄現場聯繫內政部長徐國勇，要求內政部與經濟部必須跨部會，儘速尋求徹底清除油污的辦法，防堵國家公園的生態大浩劫。

莊瑞雄也與海巡人員直接在現場商討解決方法，海巡人員暫時以向海面、礁岩縫隙投放吸油棉吸取油汙的方式做應急處理，但海岸邊礁岩上所沾染的油汙仍不能完全清除，急需專業的環保公司協助除汙。

莊瑞雄強調，屏東是台灣漁業重鎮，因此海洋環境的維持是重中之重，後續他會與當地居民保持密切聯絡，關注災後復原進度，並積極要求相關單位釐清責任歸屬、提出因應作為，同時督促肇事單位確實修護當地環境、恢復原有的風貌，完整的負起善後工作及賠償事宜。

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