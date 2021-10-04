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社會 社會焦點 保障人權

800萬保時捷保固期過漏油　車主回原廠狂譙「X你娘」17次

記者張君豪、黃宥寧／台北報導

一名男子10月1日到台北市內湖區保時捷中心（Porsche Centre Taipei），抱怨自己購買市價高達800萬元的Panamara轎跑車，行駛8萬公里引擎上下座漏油，且因車輛維修保固已經過期，欲找展售中心經理理論。

▲某位購買保時捷轎跑車主不滿引擎漏油問題、1日赴內湖保時捷中心狂飆髒話鬧場。（圖／翻設記者爆料網）

▲某位購買保時捷轎跑車主不滿引擎漏油問題、1日赴內湖保時捷中心狂飆髒話鬧場。（圖／翻攝記者爆料網，下同）

男子當場開手機錄影，因怒氣無從宣洩，當場痛譙該車商「X你娘」、「你娘的X掰」、「X你祖媽」高達17次，期間驚動警方到場處理，但展售中心表示是與車主消費糾紛，會私下進行協商取消報案。

▲某位購買保時捷轎跑車主不滿引擎漏油問題、1日赴內湖保時捷中心狂飆髒話鬧場。（圖／翻設記者爆料網）

內湖警方表示：10月1日上午10時許，轄區潭美派出所接獲報案，轄內某高檔名車展售中心有車主闖入，在展示廳狂飆髒話，恐影響消費者、員工，警員到場關切時，飆髒話車主已經拂袖離去。

車商認為這屬於消費糾紛，事後與車主私下協調，向警方取消報案求助；警方表示，這起用車民事糾紛，警方不介入處理，但車商後續有需要司法協助，警方定會配合展開調查。

▲某位購買保時捷轎跑車主不滿引擎漏油問題、1日赴內湖保時捷中心狂飆髒話鬧場。（圖／翻設記者爆料網）

根據該車商知情員工透露，該名咆哮展售中心的車主係在2014年購買頂規Panamara轎跑車，因為購買延長保固，且車輛過保2年8個月，根據原廠維修紀錄，車主2019年就未回原廠維修保養，保固期限內車輛引擎漏油一次，原廠曾出保維修。

後來車主在過保後繼續駕駛2年、行駛3萬公里均在外廠保養，當天上門說車子又漏油要求原廠負責免費維修，但出廠基於車輛購買合約，認定該車主車輛已經過保固期，且保固期滿後並未回原廠保養維修，後續發生引擎漏油行為再來展售中心痛譙服務人員，讓不少該車廠業務都認為沒有道理。

該起車主到展售中心狂飆「老母」影片，事後經網友轉傳到「記者爆料網」網引發討論，短短1分06秒影片，車主狂飆17次「X你娘」髒話，也引發網友討論。

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