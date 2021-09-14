夫妻未打疫苗染疫死亡留5孩子　最大8歲最小的剛出生

▲南加州一對夫妻未打疫苗染疫死亡，留下5個孩子。（圖／達志影像／美聯社）

實習記者林郁婷／綜合報導

美國南加州一對夫妻丹尼爾和戴維（Daniel and Davy Macias）相繼死於新冠肺炎，留下5個孩子，1男5女中最大的只有8歲，最小的才剛出生。一家人去完海灘和水上樂園後，未接種疫苗的兩人就先後感染Delta病毒，最後戴維先不敵病毒離世，幾週後丹尼爾也走了，讓家人悲痛不已。

根據《KTLA5》報導，一家人住在聖博納迪諾郡（San Bernardino County），39歲的丹尼爾是中學老師，37歲的戴維則是一名婦產科護士，她在8月底確診新冠肺炎，當時還懷有7個月的身孕，接著丹尼爾也跟著染疫住院。戴維在34週時提前生下最小的女兒，還來不及看一眼就直接離世，家人本來還希望，丹尼爾有機會好起來，為自己的女兒取名字，沒想到幾週後，也死於新冠併發症。

丹尼爾的母親特里（Terry Macias）受訪時表示，他們不是不想打疫苗，只是還在評估安全性。戴維的哥哥也說，丹尼爾直到插管後，仍然一直提醒家人趕快去接種疫苗，「病毒不長眼睛，不管老人小孩，都可能遭受攻擊」。

特里也進一步說明，5個孩子現在由爺爺奶奶照顧，年紀較大的孩子知道父母走了，但不知道是不是真的理解「走了」的意思；大人們也會擦乾眼淚，繼續走下去。