五倍券進洗衣機！悲情妹曝慘照「剩一堆屑」　網驚：發現數位券優點

▲原PO把五倍券遺忘在袋子裡，不料竟釀成悲劇...（圖／翻攝自Dcard）

網搜小組／柯沛辰報導

紙本五倍券8日開放領用，許多業者紛紛推出加碼和晚鳥優惠，讓不少數位綁定的民眾一來抱怨不便，二來認為「吃虧了」。不過，一位女網友近日領到紙本券後，不小心放入洗衣機，最後只剩下一堆「紙屑」，拚都拼不回來，讓網友忍不住直呼「第一次發現數位券的優點！」

原PO以「該哭還是該笑」為題，在社群平台Dcard心情版發文表示，她早上起床時，發現五倍券被洗衣機「洗掉了」，原因是她把五倍券放到袋子裡，但整個信封忘了拿起來，就直接把袋子放進洗衣機。事後，她趕緊把袋子翻出來看，但只剩下「一堆紙屑」，讓她不禁幽幽說道「洗得真乾淨」。

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照片中可見，五倍券和紅色信封的碎片散落在桌上，變成一堆殘渣，其中依稀可見有面額1000元的藍色紙本、面額200元的綠色紙本，至於面額500元的粉色紙本，早已和信封混為一體，分也分不清楚了。

許多網友不知該從何安慰起，只能紛紛留言「五倍難過」、「太慘了吧，看可不可以拼起來」、「至少你用五倍券證明你家洗衣機功能相當良好」、「往好處想，這次不用付1000塊，算是0損失」、「孩子，哭出來會比較好」。

不過，也有一部分人慶幸「幸好我是綁數位的，不然我可能跟原PO一樣了」、「幫QQ，第一次發現數位券的優點」、「還好我決定要數位綁定」、「終於找到數位五倍券唯一好處了」、「你好好哭吧，我幫你笑就好」。

對此，原PO僅悲傷回應「五千塊分佈在衣服上，拼不回來了」、「其他殘渣都變黑黑一坨」、「Let it go」。

▼這是完好無缺的五倍券應有的樣子。（圖／記者施怡妏攝）