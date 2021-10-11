還原海蝕洞16人驚險救援過程！直升機搏命搶進　搜救者說話了

記者張君豪、林昱萱／宜蘭報導

宜蘭南澳神秘沙灘海蝕洞10日晚間發生16名遊客受困，經過一夜救援後，16位民眾由空勤直升機，以吊掛方式救出，目前已經全數脫困，而其中一名孕婦、一名孩童則因為身體不適，已經於稍早送醫。對此，直升機救援任務正駕駛張建偉也還原這起事件的救援經過。

▲搜救人員還原現場。（圖／記者張君豪翻攝）

16名民眾10日晚間受困於海蝕洞，後續出動陸海空三方前往救援。對此，升機救援任務正駕駛張建偉表示，「執行南澳海灘任務的困難處在於，海浪十分巨大、加上離山壁近，部分待救者是攀附在山壁上躲避海浪拍打，救援過程中為了避免直升機氣流，會將待救者從山壁吹落、又要避免地面人員、待救者被海浪捲走，因此空中、地面特搜要保持良好互動，盡速將人救離現場。」

▲16人受困海蝕洞，救援過程相當危險。（圖／記者游芳男翻攝，下同）

張建偉表示，「在此建議民眾，出遊前掌握好天氣狀況，已經知道天候不佳 ，避免前往危險地區、避免後續造成自己、家人生命財產危險，或者增加後續救援單位的難度。」

據悉，當時出動直升機兩架次前往救援，出勤時間各為2小時，包含工時費、航材、燃料費等，飛行成本為每小時17萬1149元，總飛行成本為68萬4596元，而外加上消防局22人次搜救，以每人約2千薪資費用計算，約為4萬4千元，搜救費用合計至少72萬8596元。