媒體登報道歉版面「留白」　黃國昌感嘆：完美詮釋何謂欲蓋彌彰

▲前時代力量立委黃國昌。（圖／記者湯興漢攝）



記者杜冠霖／台北報導

2015年有媒體以「黃國昌謊言被戳破」為題報導，指前立委黃國昌的岳父高熙治在中國投資上千坪廠房，黃卻對外謊稱岳父買地僅用來「養雞鴨、種果樹」，黃認為報導不實提告，今年3月最高法院判被告媒體須賠償50萬元及登報道歉，黃國昌11日表示，看到媒體刊載的道歉啟事，完美地詮釋了何謂「欲蓋彌彰」。

道歉聲明今刊出，卻只占半個版面中的一小部分，黃國昌感嘆，看到媒體刊載的道歉啟事真的好笑，曾培育相當多優秀媒體人的媒體，如今卻一路墮落，「這份道歉聲明，能算是遲來的正義嗎？」

貼文一出，網友也紛紛留言表示，「以後告他們還得限定字體要幾號字」、「其實空白太多更容易引人注意啊！」、「要不要乾脆在半版的篇幅角落附上一個道歉聲明QRCODE」、「這樣不是更顯眼？」、「反而會更讓人想注意看在寫什麼」、「這設計連聶永真都自歎不如」、「大街罵人小巷道歉」

▲媒體道歉啟事僅占版面一小篇幅。（圖／翻攝黃國昌臉書）



黃國昌2015年參選立法委員時，有媒體以「養雞種樹？黃國昌謊言被戳破」為題報導，但黃的岳父高熙治未曾在中國投資上億元，報導所稱高熙治任負責人的龍口熙隆汽車配件有限公司則於2010年間因從未營運遭註銷登記，所謂農業園區實為果園及農舍，並無大型廠房等設施。

然而，報導中的照片為「龍口市水利建築安全工程有限公司」，與黃國昌和家屬無關係，黃國昌認為，這篇報導讓讀者誤以為黃的岳父在山東投資、黃說謊，不法侵害他名譽權，因此求償500萬元，並要求在報紙上刊登道歉啟事。

高院認為媒體報導張冠李戴，使用的兩張照片一看就知是龍口市水利公司，與熙隆公司毫無關聯，卻用組合方式刊登，未盡真實報導義務，判媒體應賠償50萬元並登報道歉。被告再上訴，但被最高法院裁定駁回。