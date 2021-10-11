日式美味來了！超商就能開吃「海鮮大阪燒、北海道可樂餅」

▲超商就能吃到日式可樂餅、大阪燒了。（圖／業者提供，下同）

記者蕭筠／台北報導

不能出國又好想念日本味怎麼辦？沒關係，近日就有超商網羅一系列「日式美味」，不僅吃得到罪惡的馬鈴薯可樂餅，還聯手大阪名店打造「海鮮大阪燒」，且是從日本原裝來台，在家只需要用微波爐或以平底鍋加熱就能吃，另外還有歐姆蛋、雞肉串等一次滿足。

▲全家網羅一系列日式美食。



▲必吃日本原裝來台的大阪燒。

全家推出一系列日式美食，首推這款從日本原裝進口登台的「海鮮大阪燒」，是以日本小麥搭配多種海鮮製成，搭配秘製醬料，每一口都好吃到不行，除了微波之外也可買回家以平底鍋加熱增加酥脆感，再來必吃「馬鈴薯可樂餅」，選用100%北海道產馬鈴薯，還特別保留馬鈴薯外皮製成內餡，微波後有著酥脆外衣、綿密口感，且營養滿分。另外還有甜中帶鹹的「照燒雞腿肉串」及加了玉米、火腿餡料的「日式歐姆蛋」，即日起就能開吃。

▲7-11近日天素地蔬也有新品。

另，7-11「天素地蔬」近日再度攜手「漢來美食」，將以16種食材炒製絕佳的XO椒麻醬開發出4款新品，首推「XO醬風味椒麻滷味拼盤」，選擇滷豆包、素米血糕2種食材組合為滷味拼盤，還有「XO醬風味椒麻鮮蔬炒飯」，是標竿日本炒飯製程，口感粒粒分明又清爽。

再來是「XO醬風味椒麻拌麵」，將椒麻滷豆包結合波浪麵，整體Q彈帶勁、入味，最後的「XO醬椒麻滷味燙」則選用椒麻滷豆包結合滷素米血及多種蔬菜，通通要吃。

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