記者吳奕靖、吳世龍／高雄報導

高雄市旗山延平二路一間超商遭到飛車「意外攻擊」，一名女騎士行經路口時，跟另外一部2人共乘的機車發生擦撞，這部兩人共乘的機車是一名阿公載妻子，阿公疑似緊張失控，機車就衝進路旁的超商，把超商大門的玻璃直接撞破碎，結果阿公阿嬤受傷3人送醫，現在撞擊一瞬間的畫面曝光！

▲高雄旗山一對阿公嬤發生車禍，機車撞進超商 。（圖／記者吳世龍翻攝）

初步了解這起車禍就發生在09日上午09時50分、旗山區延平二路的超商前面，王姓阿公騎機車載妻子，結果跟同向的林姓女騎士發生擦撞，結果王姓阿公的機車就失控撞向超商大門，這起車禍造成3位受傷，二部救護車到場，送旗山醫院就醫。

警方對這起車禍做出說明，旗山交通分隊分隊長林建鈞表示，23歲的林姓女騎士從旗山方向直行延平二路外側車道，結果在轉彎時，先到待轉區等待，沒想到77歲的王姓阿公載76歲的老婆，騎車經過時，從林姓女騎士的機車後方右側超車，結果擦撞肇事，王姓阿公也因為機車失控，不慎撞上路旁的超商左側門玻璃，雙方駕駛及乘客共3人皆受輕傷，初步已經排除酒駕。

▲高雄旗山一對阿公嬤發生車禍，機車撞進超商 。（圖／記者吳世龍翻攝）

▲高雄旗山一對阿公嬤發生車禍，機車撞進超商 。（圖／記者吳世龍翻攝）

【更多新聞閱讀】

快訊／阿公「玩命飛車」衝超商 玻璃碎滿地！嬤尖叫3人送醫

五倍券剛到手就搞丟！ 豹紋女當「玩具」放進包包下場慘了

快訊／首起偽造五倍券！高雄男家庭聚餐吃牛排 店家摸出這裡怪

阿公「人肉飛彈」轟超商門影曝！玻璃雨狂撒 上一秒⋯撞倒妹子



