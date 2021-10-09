阿公「人肉飛彈」轟超商門影曝！玻璃雨狂撒　上一秒⋯撞倒妹子

記者吳奕靖、吳世龍／高雄報導
高雄市旗山延平二路一間超商遭到飛車「意外攻擊」，一名女騎士行經路口時，跟另外一部2人共乘的機車發生擦撞，這部兩人共乘的機車是一名阿公載妻子，阿公疑似緊張失控，機車就衝進路旁的超商，把超商大門的玻璃直接撞破碎，結果阿公阿嬤受傷3人送醫，現在撞擊一瞬間的畫面曝光！
▲高雄旗山一對阿公嬤發生車禍，機車撞進超商 。（圖／記者吳世龍翻攝）
初步了解這起車禍就發生在09日上午09時50分、旗山區延平二路的超商前面，王姓阿公騎機車載妻子，結果跟同向的林姓女騎士發生擦撞，結果王姓阿公的機車就失控撞向超商大門，這起車禍造成3位受傷，二部救護車到場，送旗山醫院就醫。
警方對這起車禍做出說明，旗山交通分隊分隊長林建鈞表示，23歲的林姓女騎士從旗山方向直行延平二路外側車道，結果在轉彎時，先到待轉區等待，沒想到77歲的王姓阿公載76歲的老婆，騎車經過時，從林姓女騎士的機車後方右側超車，結果擦撞肇事，王姓阿公也因為機車失控，不慎撞上路旁的超商左側門玻璃，雙方駕駛及乘客共3人皆受輕傷，初步已經排除酒駕。
▲高雄旗山一對阿公嬤發生車禍，機車撞進超商 。（圖／記者吳世龍翻攝）
▲高雄旗山一對阿公嬤發生車禍，機車撞進超商 。（圖／記者吳世龍翻攝）
【更多新聞閱讀】
讀者迴響