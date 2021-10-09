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追國慶煙火「多視角神器」如臨現場　戶外也行！最佳觀賞點一次曝

▲▼高雄國慶煙火。（圖／高雄市政府提供）

▲高雄國慶煙火。（圖／高雄市政府提供）

記者賴文萱／高雄報導

國慶煙火明重返高雄，高雄市政府將於明（10）日晚間，啟動台灣史上首次多視角的國慶焰火轉播；也期盼以多元的轉播平台，使無法前來高雄觀賞的民眾，能以自身使用習慣上最熟悉的通路，體驗如臨現場的震撼感受。

新聞局表示，可用電視收看的有中華電信MOD、MOD壹電視綜合台（312頻道）、有線電視年代MUCH台（38頻道）；網路通路則涵蓋中華電信MOD及Hami Video、LINE TODAY、Yahoo TV、高雄市政府YouTube頻道、高雄一百Facebook；高雄廣播電臺（FM94.3、AM1089）也將把高雄市立交響樂團在焰火施放時的演奏即時傳至聽眾的耳中。

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▲▼高雄國慶煙火。（圖／高雄市政府提供）

▲國慶煙火重返高雄，高雄市政府將於10日晚間，啟動台灣史上首次多視角的國慶焰火轉播。（圖／高雄市政府提供）

其中，國內電信龍頭中華電信以全方位視野技術所打造的多視角轉播，涵蓋最貼近發射點的「發射視角」、以空拍機帶領觀眾凌空俯視的「上帝視角」、由高雄新地標大港橋及水岸輕軌陪襯的「大港視角」，以及在媽祖庇佑的海之彼端、以高雄港市為焰火背景的「女神視角」，將帶來前所未見的視覺饗宴。

台灣最大行動內容服務品牌LINE TODAY，瞄準年輕世代愛用手機收看直播的習性，加入直播國慶焰火的行列；只要手機在手，就能以最即時、最便利、最直觀的介面，全程欣賞國慶焰火，捕捉精彩瞬間不落後。

Yahoo!奇摩旗下的影音平台Yahoo TV也將轉播今年度的國慶焰火，Yahoo TV不僅擁有海量影音內容，更透過多螢跨屏的整合，抓住閱聽大眾的眼球；讓喜歡趴趴走的族群，無論走到哪裡，都能隨時跟上追國慶焰火的腳步。

▲▼高雄國慶煙火。（圖／高雄市政府提供）

▲高雄國慶煙火最佳觀賞點。（圖／高雄市政府提供）

電視機前的朋友相當幸運，因為有線電視38頻道的年代MUCH台、MOD 312頻道的壹電視綜合台將提早至當日18時30分就開始轉播，屆時將由主播大道奈緒帶著觀眾全程直擊，更有別的通路所看不到的精彩彩蛋。

高雄市長陳其邁表示，雙十國慶焰火是慶祝國家生日的壓軸重頭好戲，竭誠歡迎民眾至高雄共襄盛舉，市府也公布高雄港區周邊15個最佳觀賞點，搭乘大眾運輸後僅需步行20分鐘內皆可到達，「用走的就會到」是本次賞焰的一大特色。

▲▼高雄國慶煙火。（圖／高雄市政府提供）

▲高雄國慶煙火觀賞點步行指南。（圖／高雄市政府提供）

為了讓前往最佳觀賞點或在自家私房景點觀賞的民眾更有臨場感，高雄廣播電臺（FM94.3、AM1089）也將進行轉播，屆時將把高雄市立交響樂團在焰火施放時的優美演奏，即時傳送至聽眾的耳中。

除使用收音機外，也可用手機開啟高雄電台網站進行收聽，在外賞焰也可同時滿足您的視覺與聽覺。

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