LIVE／國慶焰火睽違20年在高雄！「四面環港」狂放2萬發美炸

LIVE／國慶焰火在高雄！「四面環港」施放 大口徑煙火彈歷年最多 好期待今年的煙火花樣！沒到現場的朋友一起來看～～～（#克萊爾） 【相關新聞】 LIVE／國慶焰火在高雄！「四面環港」施放 大口徑煙火彈歷年最多 https://www.ettoday.net/news/20211010/2098330.htm?from=fb_et_news 國慶焰火在高雄！捷運「擠沙丁魚」 離場建議改到這5站 https://www.ettoday.net/news/20211010/2098434.htm?from=fb_et_news 由 ETtoday新聞雲發佈於 2021年10月10日 星期日

記者許宥孺／高雄報導

睽違20年的國慶焰火重返高雄，近2萬發、30分鐘焰火秀，今(10日)晚間8點於鹽埕區蓬萊商港施放。高市府打造唯一山、海、河、港的焰火景緻，12、16吋大口徑焰火數量為歷年之最，360度全方位視野觀賞引爆話題。此次煙火秀長度30分鐘，《東森新媒體ETtoday》將全程為您直播。

高雄市觀光局表示，今年國慶焰火施放範圍是史上最大，施放面寬超過3公里，另首度動用七艘平台船，自高雄港內港區5個布彈點，一路向外綿延至旗津南堤施放海上焰火，搭配超過百發12吋以上大型焰火彈，最大有達16吋，高空大口徑焰火數量達百發以上為歷年最多，展現高雄百年大港氣勢。

▲國慶焰火秀將搭配交響樂團演出同步施放。（圖／高雄市政府提供）

焰火秀預計施放30分鐘，並搭配合高雄市交響樂團演出同步施放，由現任灣聲樂團音樂總監暨駐團作曲家，第28-30屆傳藝金曲獎音樂總監李哲藝大師，融入高雄在地人文特色編曲，分為四個段落，包括：「百年•回望」、「經典•傳頌」、「島嶼•光影」、「民主•自信•臺灣人」。

2021國慶焰火四大段落曲目全公開

《百年·回望》

四季紅、草螟弄雞公、都馬調、天公落水、桃花開、卑南古調-南王系之歌、阿美族賞月舞

《經典·傳頌》

愛拚才會贏、鼓聲若響、聽海、追追追、新不了情、練舞功、城裡的月光、愛你一萬年

《島嶼·光影》

刻在我心底的名字、賽德克巴萊、永遠不回頭、亞細亞的孤兒、一樣的月光、那些年、無樂不作

《民主·自信·臺灣人》

島嶼天光、撐起雨傘、再出發、完美落地、看見全世界、拍手歌、向前走

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