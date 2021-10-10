快訊／國慶煙火太震撼！高雄男突倒地送醫　疑「極度恐慌」爆炸聲

▲高雄市一名男子疑似被煙火聲引發「恐慌」，緊急送醫 。（圖／記者吳奕靖翻攝）

記者吳奕靖／高雄報導

國慶煙火在高雄，不過就在施放過程，一位男子就在鹽埕區的大勇路，疑似受不了「煙火」的聲音，造成他極度恐慌倒在地上，民眾看到之後，立刻打電話報案，目前救護車已經抵達現場，將這名男子緊急送醫，不過警方在晚間接近十點前說明，起因是「交通糾紛」。

這起案件就發生在10日晚間八點半多，就是在國慶煙火的施放過程當中，一名男子就在鹽埕區的大勇路與五福四路口，不知道什麼原因就突然倒地，而且倒地之後還不停揮舞雙手與雙腳，民眾看到之後，立刻打電話向消防局報案，救護人員抵達之後，發現這名男子十分躁動，旁邊剛好有協助交管的員警，主動上前協助「保護」，初步了解疑似煙火施放的聲音造成「恐慌」反應，目前已經將他送醫。

不過警方在晚間接近十點時詳細說明，林姓男子是騎車前來觀賞國慶焰火，但在經過這個路口的時候，跟兩名等紅燈雙載的女子發生糾紛，然後雙方理論過程，林姓男子出言辱罵對方，情緒十分相當歇斯底里，激動揮舞雙手，並從騎機車置物箱取出機車鎖佯作攻擊2名女子，員警剛好在旁邊進行交通疏導時發現這個情況，對林姓男子壓制施以管束，同時間通報救護車。

▲高雄市一名男子疑似被煙火聲引發「恐慌」，緊急送醫 。（圖／記者吳奕靖翻攝）