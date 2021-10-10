多喝咖啡有益身體健康！韓國研究曝：「死亡風險」可降低28%

▲南韓研究，亞洲人攝取咖啡也能降低死亡風險。（示意圖／CFP）

記者羅翊宬／編譯

南韓咖啡廳密度極高，喝咖啡儼然成為韓國人生活中不可或缺的一部份。首爾大學研究團隊就與日本、中國、新加坡，針對33萬人展開12年半的追蹤觀察，發現咖啡的確能夠減少人類的死亡風險，其中男性可以減少24%、女性則可降低28%，而喝綠茶則是能夠降低罹癌風險。

根據南韓《韓聯社》，南韓首爾大學食品營養安全科、醫學院預防醫學教室等共同籌組研究團隊，以參與亞洲生物資料庫聯盟（The Asia Cohort Consortium）的南韓、中國、日本、新加坡33萬人為對象，耗費12年半的時間進行追蹤觀察，結果顯示攝取咖啡能大幅降低死亡風險，成為首次以包括韓國人在內的亞洲人為對象的研究。

南韓、中國、日本、新加坡等4國共38名專家參與此項研究，詳細的研究結果皆刊載在《國際流行病學期刊》（International Journal of Epidemiology）。

研究將人群區分為完全不飲用咖啡、以及一天喝1至3杯咖啡、一天喝3至5杯咖啡、一天喝5杯以上咖啡，以男性來看，其中一天喝1至3杯咖啡者的死亡風險較完全不喝咖啡者降低22%，而一天喝3至5杯、以及5杯以上者死亡風險則可降低24%。

至於女性，則依咖啡攝取多寡死亡風險降低依序為20%、35%、28%。

攝取咖啡不僅能有效降低死亡風險，還能減少癌症誘發的死亡率（男性降低15%、女性降低19%）、減少心血管疾病誘發死亡率（男性、女性各降低27%）。研究團隊推測，這是由於咖啡內含綠原酸、咖啡因、葫蘆巴鹼、鎂等生物反應調節物質，具有抗氧化、抗炎性的效果，能改善血糖數值。

率領研究團隊的首爾大學食品營養學科教授李正恩（이정은，音譯）表示，「過去雖然美國、英國、瑞典、芬蘭等國都曾經有實驗顯示攝取咖啡能降低死亡風險，但此次研究從基因與生活習慣與西方人迥異的亞洲人出發，證實攝取咖啡對健康有益，某種程度上別具意義。」

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