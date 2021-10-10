吃屎哥脫了！闖國慶管制區抗議　遭架離高喊「叫蔡英文出來」

記者張君豪／台北報導

國慶大會10日上午8時55分將於總統府前廣場登場，在典禮開始前，一名女子在總統府附近寶慶路一側抗議蔡英文政府，接著7點36分左右，網紅「吃屎哥」也在場聲援該女子，怒吼「蘇貞昌下台」。由於兩人在非意見表達區而選在管制區內抗議，警方認為「吃屎哥」游姓網紅意圖闖入中山南路與凱達格蘭大道口管制區，將他保護管束帶回仁愛路派出所並依法開罰。

▲吃屎哥10日上午在國慶活動管制區內抗議、因憤怒脫衣遭警方認定觸犯社維法帶回仁愛所保護管束。（圖／記者張君豪翻攝）

▲吃屎哥10日上午在國慶活動管制區內抗議、因憤怒脫衣遭警方認定觸犯社維法帶回仁愛所保護管束。（圖／記者張君豪翻攝）

10日上午，總統府前廣場將舉行國慶大會，周邊架設管制區域，陳抗民眾必須在警方設立的陳抗區域內，上午7時許一名女子頭戴軍帽、身穿藍色上衣的女子在寶慶路側痛斥蔡英文政府，接著吃屎哥緊跟著聲援該女子，怒斥負責驅離的員警「她犯了什麼罪？」，並怒吼「蘇貞昌下台」。不過，維安人員很快因應，將2人迅速帶離現場，吃屎哥被架離時還高喊「叫蔡英文出來」。

▲吃屎哥10日上午在國慶活動管制區內抗議、因憤怒脫衣遭警方認定觸犯社維法帶回仁愛所保護管束。（圖／記者張君豪翻攝）

轄區中正一警方表示：配合「慶籌會」針對總統府周邊實施交通管制，上午7時30分許，「吃屎哥」游姓網紅意圖進入中山南路、凱達格蘭大道路口管制區，為中正一警方發現，警員立即予以制止、告誡，惟游民不僅不聽勸阻且脫下上衣抗議，中正第一分局為避免游民滋擾國慶大會進行，立即將其管束，用巡邏車將「吃屎哥」載往仁愛路派出所監控依法處理。

中正一警方表示：游民脫衣裸露上身且不聽警方勸阻之行為，警方已蒐證彙，並依觸犯《社會秩序維護法第83條》於公共場所、公眾得出入之場所，任意裸體而有妨害善良風俗，不聽勸阻者之規定，警方定會依法偵辦。

警方強調尊重民眾言論表達自由基本權，惟對於違法脫序之不理性行為將嚴正執法，對違法脫序者，將依法調查移送偵辦，並呼籲民眾表達意見與訴求應以和平、理性的方式為之切勿觸法。

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