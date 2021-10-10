　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
社會 社會焦點 保障人權

吃屎哥脫了！闖國慶管制區抗議　遭架離高喊「叫蔡英文出來」

記者張君豪／台北報導

國慶大會10日上午8時55分將於總統府前廣場登場，在典禮開始前，一名女子在總統府附近寶慶路一側抗議蔡英文政府，接著7點36分左右，網紅「吃屎哥」也在場聲援該女子，怒吼「蘇貞昌下台」。由於兩人在非意見表達區而選在管制區內抗議，警方認為「吃屎哥」游姓網紅意圖闖入中山南路與凱達格蘭大道口管制區，將他保護管束帶回仁愛路派出所並依法開罰。

▲吃屎哥10日上午在國慶活動管制區內抗議、因憤怒脫衣遭警方認定觸犯社維法帶回仁愛所保護管束。（圖／記者張君豪翻攝）

▲吃屎哥10日上午在國慶活動管制區內抗議、因憤怒脫衣遭警方認定觸犯社維法帶回仁愛所保護管束。（圖／記者張君豪翻攝）

▲吃屎哥10日上午在國慶活動管制區內抗議、因憤怒脫衣遭警方認定觸犯社維法帶回仁愛所保護管束。（圖／記者張君豪翻攝）

▲吃屎哥10日上午在國慶活動管制區內抗議、因憤怒脫衣遭警方認定觸犯社維法帶回仁愛所保護管束。（圖／記者張君豪翻攝）

10日上午，總統府前廣場將舉行國慶大會，周邊架設管制區域，陳抗民眾必須在警方設立的陳抗區域內，上午7時許一名女子頭戴軍帽、身穿藍色上衣的女子在寶慶路側痛斥蔡英文政府，接著吃屎哥緊跟著聲援該女子，怒斥負責驅離的員警「她犯了什麼罪？」，並怒吼「蘇貞昌下台」。不過，維安人員很快因應，將2人迅速帶離現場，吃屎哥被架離時還高喊「叫蔡英文出來」。

▲吃屎哥10日上午在國慶活動管制區內抗議、因憤怒脫衣遭警方認定觸犯社維法帶回仁愛所保護管束。（圖／記者張君豪翻攝）

▲吃屎哥10日上午在國慶活動管制區內抗議、因憤怒脫衣遭警方認定觸犯社維法帶回仁愛所保護管束。（圖／記者張君豪翻攝）

轄區中正一警方表示：配合「慶籌會」針對總統府周邊實施交通管制，上午7時30分許，「吃屎哥」游姓網紅意圖進入中山南路、凱達格蘭大道路口管制區，為中正一警方發現，警員立即予以制止、告誡，惟游民不僅不聽勸阻且脫下上衣抗議，中正第一分局為避免游民滋擾國慶大會進行，立即將其管束，用巡邏車將「吃屎哥」載往仁愛路派出所監控依法處理。

中正一警方表示：游民脫衣裸露上身且不聽警方勸阻之行為，警方已蒐證彙，並依觸犯《社會秩序維護法第83條》於公共場所、公眾得出入之場所，任意裸體而有妨害善良風俗，不聽勸阻者之規定，警方定會依法偵辦。

警方強調尊重民眾言論表達自由基本權，惟對於違法脫序之不理性行為將嚴正執法，對違法脫序者，將依法調查移送偵辦，並呼籲民眾表達意見與訴求應以和平、理性的方式為之切勿觸法。

【其他新聞】

推特驚見2交警下崗「口愛」　臂章號碼查出是他…警政署回應了

E奶網紅潘緣涉跨境運毒！ 操盤進8公斤大麻「只收虛擬幣」

獨／直擊「左撇子」又被抓了！網售大麻CBD製品 最重可判囚7年

►地表最可愛「馬卡龍色卡式爐」激殺3.4折

ET快訊
圓規颱風明雨勢最猛　「豪雨以上」熱區出爐
快訊／羅一鈞領唱國歌　史上最巨國旗飛越總統府！
男演員慘死舞台！換佈景遭壓垮「爆頭身亡」
快訊／國1這路段「紫爆」時速19公里　成大型停車場
快訊／第19號颱風「南修」生成！預測路徑出爐
驚傳遭大陸全面封殺！羅志祥：我洗不白了

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 社會最新 全站最新

匯款到義大利幫助上海前男友　這個邏輯不對！婦人保住8萬

房間傳出「小動物呻吟聲」　老師開門驚見他們的小秘密

命大！男駕車翻落台南山區　昏迷32小時清醒後打112獲救

吃屎哥脫了！闖國慶管制區抗議　遭架離高喊「叫蔡英文出來」

2年25人溺斃！　李眉蓁質疑「愛河變鬼河」反被網酸爆

連人帶車重跌2公尺摔進農田裡！　台中男「身體冒1警訊」釀禍

他偷吃130元滷味配海尼根遭判5年！　對店員「做1舉動」害慘自己

國慶煙火自己放？新店放炮怪男又出沒　凌晨天橋「15連發炸天」

「妳下面很濕」　軍人酒後趁屋主送客偷爬上床！扒褲性侵女友人

獨／帶酒歡唱遭拒！16歲屁孩KTV外爛醉爆走　脫口罩大鬧超商

郁可唯《知否知否》現場「突被消音」　0停頓「繼續清唱」..蕭敬騰看傻幫接唱

鄭家純屠龍直播點名網紅：噁男給我滾！　他氣炸喊告…曝「她4手法」霸凌帶風向

邱澤《當男人戀愛時》奪台北電影獎影帝　台上告白許瑋甯：感謝我的女主角

《俗女2》未婚夫vs新歡..嘉明選誰？　宋偉恩鬆口「能理解他」：我也會一樣

朋友喝醉死不回家！他拿玩具惡整 搖擺蟲鑽進胯下...驚醒3秒又出事

23歲網美「熱油噴臉」半臉毀容…　 遭男友狠心拋棄！復健1年過程惹哭網

胡宇威「原先是要跟龍哥一起頒獎的」　全場低頭閉眼...為龍劭華默哀10秒

吳慷仁跺腳問邱澤「我有長腿又香香的嗎」　他神回「要不要摸摸你」..一次一格XDD

青春住了楊丞琳！飆唱《雨愛》《曖昧》　狂勾偶像劇回憶…粉絲超激動合唱ＸＤ

柯震東自嘲「不要大頭症」：會跌很大一跤！　台下安靜3秒才有反應...糗：笑這麼慢！

匯款到義大利幫助上海前男友　這個邏輯不對！婦人保住8萬

房間傳出「小動物呻吟聲」　老師開門驚見他們的小秘密

命大！男駕車翻落台南山區　昏迷32小時清醒後打112獲救

吃屎哥脫了！闖國慶管制區抗議　遭架離高喊「叫蔡英文出來」

2年25人溺斃！　李眉蓁質疑「愛河變鬼河」反被網酸爆

連人帶車重跌2公尺摔進農田裡！　台中男「身體冒1警訊」釀禍

他偷吃130元滷味配海尼根遭判5年！　對店員「做1舉動」害慘自己

國慶煙火自己放？新店放炮怪男又出沒　凌晨天橋「15連發炸天」

「妳下面很濕」　軍人酒後趁屋主送客偷爬上床！扒褲性侵女友人

獨／帶酒歡唱遭拒！16歲屁孩KTV外爛醉爆走　脫口罩大鬧超商

張雅琴批「龍k之亂」是演的…黃豪平表態了！　點名她揭穿背後真相

快訊／蔡英文將現身國慶大典　狙擊手曝光！總統府頂樓戒備

快訊／「國民女婿」羅一鈞、「國民女友」羅嘉翎領唱國歌

《洛時》記者向天使發警訊：大谷翔平可能轉戰道奇

前英國一姊談拉杜卡努輸球不意外　「她最好是不要想太多」

圓規颱風明雨勢最猛！環流＋東北風夾擊　「豪雨以上」降雨區域出爐

匯款到義大利幫助上海前男友　這個邏輯不對！婦人保住8萬

他買重機問「新車可卯起來飆嗎」？網殘酷回：你這台騎不快、放心

房間傳出「小動物呻吟聲」　老師開門驚見他們的小秘密

快訊／史上最巨大國旗飛越總統府　CH-47吊掛「65坪」飄揚空中

比「真理褲」更兇！越南妹穿上謎樣牛仔熱褲...「三角洲」搶見客

社會熱門新聞

電信「超胸」正妹店長　36G打垮5G

獨／北宜超警車「免罰」…重機女曝光！晚上變帥DJ

偷吃滷味配海尼根遭重判5年！　他1舉動害慘自己

趁屋主暫離！　軍人偷爬上床性侵女友人

小護士下班興沖沖朝聖被拒　金錢豹表歉意願招待3hrs

嘉縣火燒車男成焦屍　8字遺言讓妹妹心好痛

車衝分隔島卡2車道間！超扯原因曝

甜點妹上班遭襲臀4次！報警才知色狼在身邊

李眉蓁質疑「愛河變鬼河」　反被網酸爆

兄妹為亡父奠儀翻臉　法官發現哥哥多拿了

快訊／嘉義33歲男疑打AZ後死亡

快訊／聯保廠新店營區「深夜冒黑煙」　多名軍人幫忙滅火

獨／中職最強投「放水」消失23年　親曝現況

花蓮富里鄉村長背部中彈送醫

更多熱門

相關新聞

CH-47吊掛史上最巨「65坪」國旗飛越總統府

CH-47吊掛史上最巨「65坪」國旗飛越總統府

雙十國慶大會正式登場，疾管署副署長羅一鈞、東奧銅牌得主羅嘉翎等人10日上午在總統府前領唱國歌，於此同時，CH-47運輸直升機同時吊掛典禮史上最巨幅國旗通過總統府上空，成為本次最大亮點。

嗡嗡包首採「線上線下混合發」　柯文哲要加速E化

嗡嗡包首採「線上線下混合發」　柯文哲要加速E化

Google首頁有「雙十彩蛋」！　搜尋「這兩字」點燃國旗煙火秀

Google首頁有「雙十彩蛋」！　搜尋「這兩字」點燃國旗煙火秀

柯文哲：保衛台灣一定沒有錯

柯文哲：保衛台灣一定沒有錯

陳椒華穿「速修礦業法」上衣現身國慶大會

陳椒華穿「速修礦業法」上衣現身國慶大會

關鍵字：

吃屎哥國慶日管制區游姓網紅社維法中正一警方拖掉上衣打赤膊社會秩序維護法善良風俗影音北市

讀者迴響

熱門新聞

許維恩「送2條線驗孕棒」慶生王家梁！　疑有喜回應了

又是這習慣釀慘劇！24歲女整顆眼球廢了

到好市多「掃光622瓶紅酒」！他秀收據讓網閉嘴

女客除毛前無套激戰！她見鬆垮流汁崩潰

電信「超胸」正妹店長　36G打垮5G

誰是台灣「零負評」藝人？　鄉民狂推這2位

LINE用法改變超有感！鄉民認同炸：早該這樣

LINE熱門貼圖下殺1折！　26款限時下載

傻眼！五倍券少1000　與店員拆封確認竟無法換

張雅琴狠酸博恩落淚、鄭家純屠龍：很假

快查第11期有沒有你？疫苗預約平台今開放「資格查詢」

學生姊弟29樓墜亡…奶奶就在廚房洗碗

狗狗催吐嘔出「姐夫」女主人羞爆

軍帽女總統府前抗議、吃屎哥怒喊「蘇貞昌下台」　警方火速驅離

姊弟29F跳下身亡　留絕望遺書：不想寫作業了

更多

最夯影音

更多
郁可唯《知否知否》現場「突被消音」　0停頓「繼續清唱」..蕭敬騰看傻幫接唱

郁可唯《知否知否》現場「突被消音」　0停頓「繼續清唱」..蕭敬騰看傻幫接唱
鄭家純屠龍直播點名網紅：噁男給我滾！　他氣炸喊告…曝「她4手法」霸凌帶風向

鄭家純屠龍直播點名網紅：噁男給我滾！　他氣炸喊告…曝「她4手法」霸凌帶風向

邱澤《當男人戀愛時》奪台北電影獎影帝　台上告白許瑋甯：感謝我的女主角

邱澤《當男人戀愛時》奪台北電影獎影帝　台上告白許瑋甯：感謝我的女主角

《俗女2》未婚夫vs新歡..嘉明選誰？　宋偉恩鬆口「能理解他」：我也會一樣

《俗女2》未婚夫vs新歡..嘉明選誰？　宋偉恩鬆口「能理解他」：我也會一樣

朋友喝醉死不回家！他拿玩具惡整 搖擺蟲鑽進胯下...驚醒3秒又出事

朋友喝醉死不回家！他拿玩具惡整 搖擺蟲鑽進胯下...驚醒3秒又出事

熱門快報

即時開箱賞屋 房市一手消息！

即時開箱賞屋 房市一手消息！

專家實境開箱賞屋分析，帶你一探究竟北中南房市，不能錯過的最新資訊都在這！

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

【精選優惠】毛孩零食季

【精選優惠】毛孩零食季

即日起至10月底，毛孩零食季滿千免運 結帳滿$1300再送寵物益生菌防蚤噴霧 立即逛！

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面