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蔡英文「兩岸主權互不隸屬」　國台辦：台灣前途由全體中國人民決定

 記者任以芳／北京報導

總統蔡英文今（10日）國慶演講，談到當前兩岸複雜情勢，強調台灣不會冒進但主權不退讓，並且把兩岸國號「並陳」稱互不隸屬。針對這次演說，大陸國台辦發言人馬曉光晚間最新回應，反批民進黨當否認「九二共識」，破壞對話基礎；謀求「台獨」分裂，關閉了兩岸對話的大門，改變現狀。並且強調台獨是絕路，「台灣的前途由全體中國人民共同決定。」

馬曉光表示，這篇講話鼓吹「台獨」、煽動對立，割裂歷史、扭曲事實，以所謂「共識、團結」為幌子圖謀綁架台灣民意，勾連外部勢力，為其謀「獨」挑釁張目。

馬曉光進一步說，台灣是中國的一部分。1949年以來，儘管海峽兩岸尚未完全統一，但大陸和、台灣同屬一個中國的事實從未改變也不可能改變，中國主權和領土從未分割也決不允許分割。民進黨當局勾連外部勢力，挾洋自重，瘋狂謀「獨」挑釁，不斷製造事端，其所謂「維持現狀」不過是企圖瞞天過海、欺騙世人

▲▼國台辦發言人馬曉光。（圖／記者曾俊豪攝）

▲大陸國台辦發言人馬曉光 。（圖／記者曾俊豪攝）

馬曉光指出，當前，民進黨當局的謀「獨」挑釁，是兩岸關係緊張動蕩的根源是台海地區和平穩定的最大威脅。我們打擊遏制「台獨」，是針對民進黨當局和「台獨」勢力的倒行逆施，絕不是針對廣大台灣同胞。民進黨當局挑撥離間，混淆視聽，欺騙不了島內民眾和國際社會。

馬曉光稱，我們主張和平統一，以和平方式實現祖國統一，最符合包括台灣同胞在內的中華民族整體利益。我們願意在一個中國原則基礎上解決兩岸分歧，推動兩岸關係和平發展、推進祖國和平統一進程。堅持「九二共識」、反對「台獨」是兩岸關係的共同政治基礎。民進黨當局否認「九二共識」，破壞對話基礎；謀求「台獨」分裂，關閉了兩岸對話的大門。這難道不是改變現狀！如果這也叫「善意」，那還有什麼叫「惡意?如果這不是「冒進」，什麼是「冒進」?

馬曉光又說，民進黨當局上台以來，施政無能，民生哀怨，卻耽於製造族群矛盾，分化台灣社會，大搞「綠色恐怖」，瘋狂打壓異己推進「去中國化」「漸進台獨」，強行割裂台灣民眾與中華文化和中華民族的血肉聯繫，極大傷害了廣大台灣同胞的根本利益如果把這樣的「台獨」民粹包裝成所謂「民主自由」，吹噓所謂「台灣越來越好」，也太低估台灣民眾的智商。

最後，馬曉光強調，實現祖國完全統一是海內外中華兒女的共同願望，是中華民族的共同意志。台灣是祖國的寶島，是包括2300萬台灣同胞在內的全體中國人民的台灣，台灣的前途由全體中國人民共同決定。民進黨當局乞憐、勾結外部勢力，搞對抗、拒統謀「台獨」、走絕路，不過是謀一黨之私，裹挾不了2300萬台灣人民的意願，更阻擋不了歷史演進的大勢。祖國必須統也必然統一。我們願與廣大台灣同胞和衷共濟、團結向前，粉碎任何「台獨」圖謀，共創祖國統一、民族復興美好未來。

▲▼ 110年國慶大會，總統蔡英文發表國慶講話 。（圖／記者李毓康攝）

▲ 總統蔡英文發表國慶講話 ，強調「台灣不會冒進，主權也不會退讓」。（圖／記者李毓康攝）

中共中央總書記習近平昨在紀念辛亥革命110年大會上，痛批「台獨沒好下場」、「台灣問題不容外部勢力干涉」。面對來自北京的壓力，總統今國慶演說以「共識化分歧，團結守台灣」為主題，第二部分談到兩岸立場，蔡英文強調「台灣不會冒進，但對於主權，也不會有所退讓的基本立場。」

演說第三部分約定四個堅持中，蔡英文把兩岸國號「並陳」，再次強調「永遠要堅持自由民主的憲政體制，堅持中華民國與中華人民共和國互不隸屬，堅持主權不容侵犯併吞，堅持中華民國台灣的前途，必須遵循全體台灣人民的意志。」

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中華民國國慶國台辦馬曉光主權

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