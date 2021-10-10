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政治 政治焦點 國會直播 專題報導

LIVE／東奧、帕運「英雄大遊行」登場　英雄谷盛況看這裡！

 

記者陶本和／台北報導

由於台灣英雄在2020東京奧運、帕運表現卓越亮眼，因此110年雙十國慶，特別邀請他們組成「東京奧運、帕運英雄車隊」，行經總統府前，接受國人的歡呼；此外，文總更安排車隊在11時30分舉行「英雄大遊行」，將再次呈現「英雄谷」的熱烈盛況。為此，《東森新媒體ETtoday》也安排全程直播，掌握現場的熱鬧氛圍。

本次國慶，主辦單位特別邀請東京奧運、帕運的台灣英雄與國人在國慶大典上見面。隆重安排車隊行經總統府前，總統蔡英文、各級官員、卸任元首都在舞台上向台灣英雄致意。

此外，在英雄車隊行經總統府後，文總更敲定「OUR HEROES！台灣英雄大遊行」，於國慶大典後緊接著登場，這是東京奧運和帕運選手們與國人的首場「見面會」，也是文總繼2017、2018、2019後，第4度舉辦英雄大遊行。

根據遊行的規劃，於11時30分正式登場，這次除了有奧、帕運選手，也邀請防疫、救災、守衛國土貢獻良多的軍警消，以及內政部、交通部、水利署、法務部、關務署、環保署、科技部、農委會等各部會。

遊行起點為愛國西路北側與中華路東側路口，沿中華路北向慢車道、右轉衡陽路、左轉重慶南路、右轉襄陽路、左轉館前路、右轉忠孝西路、右轉至中山南路，終點則為景福門，館前路的路段設有英雄谷舞台，預期車隊轉進後將掀起遊行高潮。想要共襄盛舉的民眾，可以到有「英雄谷」之稱的台北市館前路一帶，為選手和英雄們搖旗喝采。

▲▼總統蔡英文接見東京奧運選手。（圖／總統府提供）

▲總統蔡英文接見東京奧運選手。（圖／總統府提供）

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