「奧運讓國人不分彼此」　蔡英文：謝謝東奧英雄讓世界看見台灣

▲110年國慶大會，總統蔡英文發表國慶講話。（圖／記者李毓康攝）

記者杜冠霖／台北報導

總統蔡英文今年國慶演講，以「共識化分歧，團結守台灣」為主題。對於今年成績斐然的東奧選手，蔡英文表示，在國家生日的今天，我要再一次向所有的運動選手，以及所有後勤團隊，致上謝意。謝謝你們讓世界看見台灣。

蔡英文表示，在奧運比賽的過程裡，台灣人民再次確立了不分彼此的共同體意識。我知道有人自認看球每看必輸，於是只要台灣選手出賽，他們就不敢看轉播，只能在心裡默默加油。我也知道，有人在看射箭比賽的時候，緊張到心跳得比選手還快，「這就是共同體。它是一條無形的線，把我們每個人牽在一起，喜怒哀樂、榮辱與共。」

對於羽球男雙林洋、王齊麟的金牌戰，蔡英文指出，當電視銀幕上出現in的畫面時，相信不少人都跟著尖叫吶喊，甚至流下了眼淚。台灣等這一刻等很久了，「台灣的好，台灣的自信，台灣的勇敢，一直在等著被世界肯定、被世界看見。今年夏天，我們做到了。」

蔡英文表示，2021年台灣最感動的畫面之一，就是東奧英雄回國時，國軍出動幻象兩千，在我們自己的領空上，歡迎他們回來，「國軍與東奧英雄都是這個國家的英雄。」

蔡英文指出，期許所有的國人同胞，相信台灣的好、相信台灣的重要、相信我們兩千三百萬人所組成的共同體，能在世界上揚眉吐氣，「就讓我們帶著光榮和自信前進，做自己的主人，樂為世界人，讓台灣成為世界的台灣。祝福中華民國生日快樂，也祝福所有的國民身體健康，平安順利。謝謝大家。」