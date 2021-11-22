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日本歐盟將舉行高峰會談　議題涵蓋台海局勢

▲▼日本首相岸田文雄。（圖／路透）

▲日本首相岸田文雄將和歐盟理事會主席米歇爾見面會談。（圖／路透）

文／中央社記者楊明珠東京21日專電

日本首相岸田文雄近期將與來訪的歐盟理事會主席米歇爾舉行面對面會談，目前雙方還在磋商時間，傾向本月29日舉行會談，討論議題包括加強因應中國、台灣海峽局勢等。

共同社報導，日本政府相關人士透露，正就岸田與歐盟理事會主席米歇爾（Charles Michel）在日本舉行會談一事進行最後的磋商，兩人可能於本月29日舉行會談。

日本外務省表示，這將是米歇爾2019年12月就任歐盟理事會主席後首度訪日。

岸田與米歇爾舉行會談時將討論到日本與歐盟加強合作因應霸權主義行動擴大的中國。預料兩人也將針對台灣海峽和平穩定的重要性進行討論。

此外，越南總理范明正（Pham Minh Chinh）今天至25日之間訪問日本，期間將與岸田舉行會談。共同社今天報導，岸田與范明正可能於24日舉行會談。

日本政府發言人、內閣官房長官松野博一19日表示，越南是實現日本所倡議的「自由且開放的印度太平洋」的夥伴，期待藉由日越高峰會談加強雙邊關係，並建立日越兩國領袖的信賴關係。日越高峰會談可能言及COVID-19（2019冠狀病毒疾病）防疫對策、安全保障合作等。

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