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政治 政治焦點 國會直播 專題報導

習近平稱統一是潮流「逆之者亡」　外交部：中華民國台灣是民主國家

▲▼北京、習近平、辛亥革命110周年、人民大會堂、孫中山先生 。（圖／記者任以芳攝）

▲習近平今天對辛亥革命110周年發表談話。（圖／記者任以芳攝）

記者呂晏慈／台北報導

中國國家主席習近平9日對辛亥革命110年發表談話，宣稱「統一是世界潮流，逆之者亡」及「台灣問題純屬內政，不許外來干涉」。對此，外交部表示，中華民國台灣已經是一個民主國家，受到全球民主國家的讚賞與支持，外交部對於這種無視真正民主潮流說法，表示無法接受。

外交部強調，在實施民主多年後，中華民國台灣已經蛻變為一個蓬勃發展且充滿活力的民主國家，自由與民主也已經是台灣人民生活不可分割的方式，在國際上的自由與民主評比中，台灣總是名列前茅，這種成就，讓台灣人民倍感驕傲。讓人民擁有自由，在民主體制中作出自由選擇，這才是各國人民眼中的世界潮流，而不是獨裁者逼迫人民相信的潮流。

外交部稱，台灣成為充滿活力的民主，也受到其他民主國家的肯定與支持。當台灣受到中共政權威脅時，許多民主友盟國家紛紛表達對武力威脅的關切和對台灣的支持，無論是美日高峰會、美澳雙部長會談、歐日峰會、美歐峰會、G7峰會等，都對台海和平穩定表達重視。這顯示中共政權對台灣人民的威脅，違反了國際的期待，中共政權應該立即停止武力威脅。外交部會努力不懈，爭取國際民主社群更多更強有力的支持。

外交部表示，對於中國持續以「台灣問題」來指稱兩岸現況，並將台灣內政化的作為，外交部要再度重申，台灣就是台灣，不是中華人民共和國的一部份。中華人民共和國從未統治台灣，因此台灣不僅現在不會、未來也不會是中國的內政問題。台灣的未來，只有台灣人民能夠決定。在民主台灣受威權中國威脅時，國際社會都相當明白，台灣從來都不是問題、更非挑釁的一方，盼中國負起區域和平穩定的責任，勿再漠視現實、自欺欺人。

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