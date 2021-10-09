立陶宛贈台23.59萬劑AZ將到貨　蔡英文：期待善的循環不斷延續

▲台灣本周共有341.64萬劑疫苗到貨。（圖／翻攝自Facebook／蔡英文 Tsai Ing-wen）

記者蘇晏男／台北報導

立陶宛再次捐贈台灣的23.59萬劑AZ疫苗預計今（9日）晚間運抵桃園國際機場。對此，總統蔡英文表示感謝立陶宛，「期待善的循環在未來不斷延續。」她也向國人喊話，加上立陶宛此次捐贈部分，本周共有341.64萬劑疫苗到貨。

「謝謝立陶宛好朋友捐贈疫苗！」蔡英文9日下午透過臉書表示，國慶連假第一天，各地開始湧現人潮，除了提醒大家，出門注意防疫規範，維持社交距離，也要向大家分享兩個好消息：第一，立陶宛再次捐贈的疫苗，將在今天抵達，加上今年7月抵達的2萬劑，立陶宛共捐贈台灣25.59萬劑AZ疫苗。

蔡英文說，非常感謝立陶宛對台灣防疫的支持，我們與民主夥伴相互扶持，期待善的循環在未來不斷延續。

第二，本週共取得341.64萬劑疫苗，包括：來自立陶宛的AZ疫苗23.59萬劑、政府自購的莫德納疫苗113.21萬劑，以及BNT疫苗204.84萬劑。

蔡英文表示，再次謝謝鴻海/永齡基金會、台積電及慈濟捐贈BNT疫苗。隨著疫苗越來越多，能打疫苗的人，請儘快去打，我們繼續團結防疫守台灣。