葉媽媽公祭各幫派4千黑衣人塞爆　警逮百名少年拖走2千萬豪車

記者陳雕文／新北報導

曾擔任新北市議員陳啟能助理的三重聞人葉文祥，交友廣闊為人海派，其母親於9日在板橋殯儀館舉辦公祭，4千多名道上弟兄到場捻香致意，現場擠了滿滿的黑衣人，300名警力到場執行攔檢盤查勤務，逮到近百名未成年青少年成群結隊，也查獲多名攜帶刀械的通緝犯，通通依法究辦。

▲4千多人到場參加公祭，現場極其壯觀。（圖／記者陳雕文翻攝）

據了解，上午8時許通往板橋殯儀館的道路就出現壅塞現象，除了要到板殯公祭的人潮與車潮外，新北市警局更派出四個警分局(海山、板橋、新莊、三重)及刑警大隊、保大霹靂小組、少年隊、婦幼隊及警犬隊等優勢警力，鎮守在會場周邊，逐一針對進出民眾盤查臨檢。

▲警方不敢大意，出動300人在現場盤查。（圖／記者陳雕文翻攝）

「來來來！你幾歲？證件拿出來！」值勤員警喝斥聲不絕於耳，天道盟大哥「鐵霸」曾盈富甚至帶著一群小弟要直闖公祭會場，一開始還不願接受盤查，與員警發生推擠衝突，但鎮守大門的保大霹靂小組與刑大等幹員立刻還以顏色，強力要求排隊接受盤查，這才讓「鐵霸」與這些小弟們乖乖安分守己。

▲某名小弟把2千萬的勞斯萊斯違停在路邊，以為沒人敢動，不料沒多久就被拖走。（圖／記者陳雕文翻攝）

有幫派小弟開著價值2000萬的名貴勞斯萊斯「幽靈」跑車違停在路邊，以為警方不敢拖吊，但才下車不到幾分鐘光景，名車就被架上輔助輪拖離現場，讓前來助勢的兄弟們相當漏氣。

警方一共查獲3名詐欺、妨害自由及妨害公務通緝犯，另外還有攜帶刀械，違反社維法的2名，也帶回將近百名的未成年參與公祭小弟，通通被送往派出所集中管理，建檔後通知家長領回管教，許多家長接到警方電話，還不知道原來小孩一早就溜出家裡，氣呼呼跑來派出所領回。

▼警方把近百名的未成年少年帶回派出所，通知家長領回管教。（圖／記者陳雕文翻攝）