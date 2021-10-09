快訊／首起偽造五倍券！高雄男家庭聚餐吃牛排　店家摸出這裡怪

記者吳奕靖／高雄報導

8日才剛開始發放五倍券，但沒想到當天就出現國內首起偽造五倍券案件，高雄市一名洪姓男子利用「彩色影印機」進行複印，然後拿到一家牛排店消費，店員當場覺得有異，報警處理，現在這名洪姓男子得吃上官司，依照刑法意圖供使用偽造有價證券罪移送偵辦，恐怕將面臨處三年以上十年以下有期徒刑，得併科九萬元以下罰金。

▲男子（箭頭）拿偽造的五倍券來消費，店家覺得怪怪的 。（圖／記者吳奕靖翻攝）

8日開放五倍券紙本領取使用，24歲的洪姓男子才剛領到，就立刻跑到一家影印店，向店家表示要「紀念」，所以透過彩色影印機來複製五倍券，然後洪姓男子拿著複印的五倍券，帶著家人來到鳳山一家牛排館消費，就在結帳的時候，由於觸感跟真實的五倍券有差異，店員覺得怪，當場報警查獲。

▲男子利用彩色影印機來偽造五倍券來消費，。（圖／記者吳奕靖翻攝）

▲男子拿偽造的五倍券來消費，店家覺得怪怪的 。（圖／記者吳奕靖翻攝）

洪姓男子表示因為家中經濟狀況不佳，才動歪腦筋想把五倍券「翻倍」使用。全案偵訊後將依違反刑法意圖供使用偽造有價證券罪移送偵辦，將面臨將面臨處三年以上十年以下有期徒刑，得併科九萬元以下罰金的刑責。



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