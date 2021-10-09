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根本國民夫妻！「台劇最經典CP」粉絲答案超一致：真的太般配

王珮華、王仁里，演員隋棠、溫昇豪、宥勝、朱芯儀、李沛旭、蔡昌憲、大元、蔡淑臻、小小彬 《犀利人妻最終回：幸福男．不難》見面會 (圖記者徐文彬/攝）

▲《犀利人妻》除了電視劇外，還有電影最終回《幸福男．不難》。（圖／記者徐文彬攝）

記者曾筠淇／綜合報導

台灣戲劇的題材多元，愛情、推理、職人等均受到許多觀眾喜愛，不過，有不少CP則是常見面孔，就有網友好奇「台劇最經典的夫妻組合？」討論文曝光後，立刻掀起討論潮，而讓最多人覺得「非常速配」的組合則是胡宇威及陳庭妮。

有網友在Dcard上，以「台劇最經典的夫妻組合」為題發文，提到《犀利人妻》曾風靡一時，經典台詞「瑞凡，已經回不去了」還被做成哏圖，而溫昇豪（飾演溫瑞凡）和隋棠（飾演謝安真）就是她覺得非常經典的夫妻組合。

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▲鄭元暢不專業廚房一週年，許瑋甯、楊丞琳、林依晨、楊謹華、ELLA陳嘉樺、信、海芬、林心如、陶子姊、吳慷仁、陸明君、修杰楷、陳喬恩跟阮經天。（圖／M.I.E.最大國際娛樂）

▲鄭元暢和林依晨私下交情也不錯。（圖／M.I.E.最大國際娛樂）

除了溫昇豪和隋棠之外，原PO也點名《惡作劇之吻》和《我的寶貝四千金》，前者CP為鄭元暢（飾演江直樹）和林依晨（飾演袁湘琴），她對這兩人實在難以忘懷；後者戲內有多對CP，其中謝佳見（飾演杜曉飛）和曾之喬（飾演黎一彎）組成的一飛夫妻也讓她覺得很搭，兩人下戲後甚至還共同代言、出席活動。原PO就好奇，大家心目中最經典的台劇夫妻是誰呢？

▼謝佳見、曾之喬因演出《我的寶貝四千金》受封「國民夫妻」。（圖／翻攝自謝佳見臉書）

▲謝佳見、曾之喬因演出《我的寶貝四千金》受封「國民夫妻」。（圖／翻攝自Facebook／謝佳見）

貼文曝光後，網友紛紛留言回應，「紀存希（阮經天飾）、陳欣怡（陳喬恩飾）」、「邱澤、柯佳嬿」、「八點檔算嗎？黃少祺、韓瑜」、「陳冠霖和李燕」、「陳庭妮、宥勝，小時候很愛看《真愛找麻煩》」、「覺得是慕橙（安以軒飾）和光晞（吳建豪飾），米修米修」。

其中，被最多網友點名的就屬胡宇威和陳庭妮，「胡宇威、陳庭妮的真愛系列」、「胡宇威、陳庭妮，他們真的太配了」、「陳庭妮、胡宇威真的是第一名」、「這組CP真的超經典，藍仕德（胡宇威飾）、楊奕茹（陳庭妮飾），真愛系列中我最愛《真愛趁現在》」、「一定是威妮無庸置疑，藍氏夫妻真的超般配」。

▼很多網友都覺得胡宇威、陳庭妮很配。（圖／ETtoday資料照）

胡宇威,陳庭妮 出席「真愛趁現在」求愛派對-圖/記者張一中/攝

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