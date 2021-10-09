誰是台灣「零負評」藝人？　鄉民點名1男1女：用一生推

▲網友票選「最喜歡零負評藝人」。（圖／翻攝自伍佰臉書）

記者邱晟軒／綜合報導

想要在演藝圈生存，一舉一動都有可能會被外界無限放大檢視，相對的，要維持自身零負評就顯得更加珍貴與不容易。對此就有網友在批踢踢上開啟討論串，詢問大家最愛台灣哪一位「零負評」藝人，貼文曝光後，立刻讓網友毫不猶豫的點名1男1女，直呼「永遠的神」。

有一名網友日前在批踢踢WomanTalk以「喜歡哪個無負評的藝人」為題發文表示，「台灣好像滿多無負評的藝人？很多在螢光幕上的形象跟現實差很多，例如去鄰國發展外還吃台灣的豆腐或者自己劈腿、現實大頭症、被拍到形象大倒塌」，所以她好奇詢問眾網友，「目前想得到無負評藝人寥寥無幾，大家喜歡的無負評藝人是誰？」

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▲鄉民瘋狂點名女神林依晨。（圖／翻攝Ariel Lin林依晨&批踢踢）

貼文一出，引起許多網友紛紛回應，「金城武吧」、「吳慷仁吧，看過他的訪談節目，覺得他超級認真生活，三觀正確個性又低調」、「任賢齊」、「陳昇」、「鍾欣凌，有夠可愛」、「謝盈萱」、「李國毅」、「Sandy！」

綜合所有留言，林依晨和伍佰被網友點名的次數最多，眾人紛喊，「伍佰老師！」、「伍佰，永遠的神」、「伍佰一生推」、「就是要推林依晨」、「林依晨，感覺是很努力生活的人」「林依晨，從國中看到現在大學畢業多年，每次看她還是覺得很有智慧、正能量！」

▼伍佰老師也深受鄉民熱愛 。（圖／翻攝伍佰臉書&批踢踢）