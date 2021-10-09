為傳宗接代才娶妳！人妻淪生產工具崩潰　夫拒離婚喊：老了沒人顧

▲高雄人妻不甘淪傳宗接代工具，憤而訴請離婚，判決結果出爐。（示意圖／取自免費圖庫123RF）

記者陳韻如／高雄報導

高雄陳姓男子跟妻子結婚18年，並育有2名子女，但他婚後卻多次跟妻子表示，娶妻子只是為了「傳宗接代」，要妻子不准插手家裡大小事，也不准有意見。陳妻不甘在家中地位嚴重被矮化，甚至不受任何尊重，氣得離家出走，但陳男卻依舊不聞不問，也不願離婚，而理由竟是擔心老了沒人照顧，讓她氣得直接向法院訴請離婚，近日法官判准兩人離婚。

陳妻指控，她與陳男2003年結婚，婚後與公婆同住，2人先後產下1子1女，誕辰男卻多次告訴她，跟她結婚是為了「傳宗接代」，要她不准插手家裡大小事，不能過問，也不能有意見，讓她覺得不被尊重，且在家中地位嚴重被矮化，2人多次為此爭吵，她最終氣得離家出走。

然而，陳妻在外居住其間，陳男對她不聞不問，2人形同陌路，除了商量孩子的事宜之外，其餘事項未曾再有任何交集，她於是提出離婚，但沒想到對方卻說，「擔心老人沒人照顧」，因此拒絕離婚，讓她相當心寒，決定向法院提告。

法院開庭時，2人的兒子出面證稱，小時候父母經常吵架，小學三年級時媽媽就離家出走，偶爾會回來看她跟妹妹，但都不會跟爸爸交談、互動。

法官認為，夫妻2人分居長達9年，且孩子也出面作證，2人明顯0互動可見夫妻間已無感情基礎，而陳男也沒有想改善夫妻間的關係，因此認定陳男應負較大責任，最終判准離婚。全案可上訴。