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台北女脫衣冰敷下體「抬頭驚見監視器」　醫美診所畫面曝光她怒了

▲▼醫美診所「微風八千代」。（圖／翻社自臉書/八千代醫美集團/千代圈圈）

▲醫美診所「微風八千代」爆出隱私疑慮，7日發聲明回應。（圖／翻社自臉書／八千代醫美集團）

記者柯沛辰／綜合報導

一名女子1日到知名醫美診所「微風八千代」進行下體除毛，並在診療室冰敷裸露的下體，不料抬頭一看竟驚見監視器，發現自己在不知情狀況下被拍攝。事後，她向診所調閱畫面，果真見到入鏡，憤而在網上公布整起事件。對此，微風八千代發聲明回應，監視器是為了避免顧客不慎觸碰或破壞儀器，畫面皆設定定時刪除，絕不可能外流。

原PO在臉書控訴，她1日前往「微風八千代」做雷射除毛，過後要上藥和冰敷，因此被帶入另一個診療間。不料寬衣解帶途中，她抬頭發現天花板裝有監視器，只能立刻躲到死角處，並詢問護理人員「有監視器？」但對方僅回覆「是為了拍攝儀器」。

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原PO質疑，現在監視器都是做廣角的，若她一開始沒發現有鏡頭，又照常冰敷下體，是不是早就被拍光光？因此堅持要調畫面確認。不過，現場護理人員再次強調「只有拍攝儀器，不會拍到人，但你若想看也可以，只是調資料需要一點時間，我們會再聯繫你。」

事隔3天，她遲遲等不到消息，傳訊詢問進度，但窗口小編僅回覆「院長這幾天剛好不在，會再跟院長確認，確認完畢會立即跟您聯絡」。此時原PO內心警報大作，不禁疑問院長真的有在意顧客嗎？這種事情可以拖延好幾天？角度畫面是否真的有問題，才不願盡快給我看？「當我表示若無作為將報警，八千代才說隔天就回覆。」

10月5日，原PO親自前往診所查看畫面，「我一看不得了啊，要是我好端端的站在床沿，或是坐在床角，就是會拍到全身啊！全身！如果不是我機警縮在角落，我赤裸的下體就會全都錄耶！」她質疑，「有多少人雷射過後在同樣位置脫衣褲冰敷？多少人的私密部位因此被監視錄影拍下留存？」

對此，「微風八千代」發聲明回應，診所向來重視顧客隱私，為了保障雙方權益、避免醫療糾紛，事前的診療同意書就有載明治療時、術後均會進行錄影錄音，術前術後也會拍照。另外，診療區域雖會錄音錄影，也設有相關公告，但進行手術或涉及身體私密部位診療，仍會在無監視器區域進行。

「微風八千代」強調，當時女顧客被帶到有監視器的區域，屬於冷凍治療區，先前曾發生顧客不慎碰觸儀器、變更原始設定導致凍傷之爭議，所以該區才會設置監視器，避免儀器遭破壞或不當設定，且已設定自動定時刪除，絕不可能外流。

「微風八千代」表示，診所工作人員疏失，造成女客誤解及不安，深表歉意，後續將檢討相關診療流程、加強員工教育訓練，避免類似事件再次發生。

▼「微風八千代」聲明全文。（圖／翻社自臉書／八千代醫美集團）

▲▼醫美診所「微風八千代」。（圖／翻社自臉書/八千代醫美集團/千代圈圈）

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