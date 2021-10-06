綠營吵高鐵宜蘭選址　柯文哲「自豪專業」曝1方案...台北到花蓮90分鐘

記者蘇晏男／台北報導

高鐵延伸宜蘭選址問題持續擴大，「四城」與「宜蘭」兩方案拔河，引發民進黨內茶壺風暴；「英系」要角、立委陳明文開第一槍，表態若一個月內還為選址問題爭吵，交通部長王國材應下台。對此，台北市長柯文哲6日被問到此事時表示，政治鬥爭他不管，純粹以專業來講，高鐵站選址一定要設在台鐵宜蘭火車站。

柯文哲6日下午在北市防疫記者會上被問到，高鐵宜蘭選址案喬不定，發生民進黨派系鬥爭，陳明文對王國材發難下重手，拳頭卻打在行政院長蘇貞昌身上，市長怎麼看？

柯文哲表示，政治鬥爭他不管，純粹專業，這條當時為了基隆輕軌的交通整合計畫，（北市）有做過詳細的研究。

接著，柯文哲說，「來來來，這個要專業的跟你回答一下。」目前從台北到基隆八堵台鐵線上，超過一半不是要去基隆，而是要繞去東部堵，所以當時在設計時，爭論到是要北宜直鐵還是北宜高鐵，有各種說法；後來發現價格差不多，但若要更有效，用高鐵可加速旅客運輸。

柯文哲指出，假設有一天要從台北到花蓮，最快方法是從台北搭高鐵17分鐘到宜蘭站，接著在宜蘭站可以跨過月台可以直接坐到普悠瑪到花蓮，這樣才快。柯以台北捷運為例：台北捷運轉運站效率最好的比方是東門站、中正紀念堂站，其設計就是（乘客）從列車出來，直接跨過月台就可以上另外一邊的列車。

因此，柯文哲認為要達到高鐵疏運，高鐵站選址一定要設在台鐵宜蘭火車站。柯文哲說，他曾特別交代過，北宜直鐵在台北雖只有一小段，但將來設計上，一定要北宜高鐵到宜蘭火車站，要特別設計月台可以跨過去，如果用這個技術，將來台北到花蓮，應該可以在90分鐘抵達。

柯文哲重申，政治鬥中歸政治鬥爭，純粹技術上的話，選站要選在宜蘭火車站，不然高鐵的接駁效應就喪失掉了。

▼高鐵。（資料照／記者李毓康攝）