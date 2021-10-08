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改口2024「柯郭配」是假新聞　柯文哲：大家同情民眾黨短絀可捐錢

記者蘇晏男／台北報導

民眾黨立委蔡壁如昨受專訪時，直言不排除台北市長柯文哲與鴻海創辦人郭台銘2024大選合作的可能性，引發討論。對此，柯文哲8日下午表示這是假新聞，「為什麼我們要針對一個（假）新聞回答。」至於監察院公布的政黨政治獻金報告，在選務費支出上民眾黨比藍綠還多一事，柯則說，「因為我們民眾黨都誠實申報」。

蔡壁如昨接受前高雄市新聞局長王淺秋廣播專訪時，稱自己日前去雲林拜訪地方人士時，告訴他們2024就是「柯郭配」。柯文哲8日下午在台北市防疫記者會上回應此事，表示前幾天新聞說蔡壁如去雲林拜訪地方人士，但不管是「柯郭配」還是「郭柯配」，蔡壁如都有出來澄清說沒做這件事；所以常常有些人做假新聞，再要求我們對假新聞回應，既然當事人都說沒有，「我為什麼要針對這個回答」。

但媒體追問，但你早上說這不算是假新聞，而是過度解讀，這是什麼意思？柯文哲表示，因為我們不好意思罵人家假新聞，他認為誰說就由誰出來解釋，如果當事人都說沒有，「為什麼我們要針對一個（假）新聞回答」。

接著，媒體再問怎麼看待藍綠白有意拉攏郭台銘？柯文哲說，郭台銘是成功企業家，鴻海是台灣很企業，不管能力還是實力，郭台銘都有一定水準，且郭自己也有很多朋友，倒過來講，很多人找他是正常的，平常心看待就好。

近期有無拜訪找過郭台銘？柯文哲表示，很久沒去看他了，大家都忙，都是好朋友，但也沒有說每天混在一起。

至於監察院8日公布政黨政治獻金報告方面，民眾黨收支相比短絀2300多萬，錢是花在什麼地方？是否有財政壓力比較大？而選務費用支出為什麼比藍綠多？柯文哲指出，「因為我們民眾黨都誠實申報」，所以到最後出現選舉費用比藍綠多的情形，錢用在哪，我們就誠實寫出來，就是用這麼多；至於錢短缺，大家有同情我們，可以捐一些給我們。

▼台北市長柯文哲。（資料照／北市府提供）

▼台北市長柯文哲。（資料照／北市府提供）

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