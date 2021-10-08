5子女吞2千萬家產！79歲媽慘被棄公園　堅信「他們不可能丟掉我」

▲一名79歲婦人將2000萬財產分給子女，最後卻被丟包在公園。（示意圖／取自免費圖庫pixabay）

記者閔文昱／綜合報導

遺產分配的問題層出不窮，常常出現令人不勝唏噓的家人反目案例。一名癱瘓的79歲婦人將2000萬的財產分給子女後，慘被長子丟包在在公園，甚至因行動不便，無法到廁所大小便，最後只能無助的尿在褲子上，被里長發現時，嘴裡還不斷唸著「他不可能丟掉我」，場面令人鼻酸。

許聖梅日前在談話性節目《震震有詞》分享，這名79歲的老太太在大太陽中被人丟棄在公園，里長發現後，馬上報警協助安置，結果一查才發現，老太太在丈夫過世後，因子女們成家立業需要錢，於是就將一輩子省吃儉用存下的2000萬財產分給5名子女，不料子女們拿到錢後，就將她送到私人安養機構，從此不聞不問。

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▲老婦人被送到私人安養機構後，子女不聞不問。（示意圖／視覺中國）

許聖梅透露，5名子女原先約定好輪流支付安養機構的費用，結果在某月時，其中一人突然不再支付，於是其他人也開始陸續不繳費，讓老太太的照護費遭積欠10個月，最後安養機構只能連絡長子，並將老太太送回。長子得知後，卻又自稱自己沒工作，且和太太是住在小姨子家，不方便把媽媽帶回去住，於是就在母親節隔天把老太太推到公園丟棄。

許聖梅指出，這名長子甚至還表示，自己是去找工作，晚上回來時再和老太太一起睡騎樓，讓老太太信以為真，被里長發現時，口中不斷念著，「我兒子喔，會來把我帶回家啦，他什麼時候來，他不可能會丟掉我，不要誤會我兒子。」然而調閱社福機構資料查詢後，才發現老太太已經被丟掉第二次，令人不敢置信。

對此，許聖梅痛批「這像話嗎？」並揭露老太太第一次被丟包時，是長女把其他兄弟姐妹找來，一起協商將她丟到安養機構，結果卻慘被再次丟棄，甚至到最後都不肯相信自己的子女會這樣對她，不忍直呼「你看有多可憐」。

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