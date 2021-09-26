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單親家境差！婆婆整天酸窮「還餵臭掉食物」　她不忍了亮驚人年薪

婆婆竟拿臭酸的東西給媳婦吃。示意圖，與本案無關。（圖／PIXABAY）

▲婆婆竟拿臭酸的東西給媳婦吃。示意圖，與本案無關。（圖／PIXABAY）

圖文／CTWANT

婆媳問題屢見不鮮，自古以來都是難解的題目。一名女網友與先生從學生時期就開始交往，因為家境關係，對方的媽媽很討厭她，但仍擋不住2人結婚；未料進門後，婆婆竟給她吃臭酸東西，甚至常常揶揄她，讓她忍無可忍，曝光自己的年薪，要婆婆閉嘴。

資深媒體人呂文婉在《震震有詞》大嘆，「有一句話說，媳婦娶進來之後，把妳當自己女兒一樣看待，我告訴大家，慢慢做夢比較快，這是不可能的。」呂文婉提及，一名女網友與先生從學生時期就開始談戀愛，但準婆婆非常討厭女方；她認為，女方家單親，家裡又在賣臭豆腐，家境實在寒酸，因此不斷阻撓。

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嫌棄媳婦單親寒酸！婆婆丟「臭酸廚餘」給吃　她不忍了曝百萬年薪：給我閉嘴

▲婆婆嫌棄媳婦。（圖／翻攝自YouTube／高點電視）

儘管如此，小倆口最後仍執意結婚。婚後婆婆三不五時就會酸媳婦，「妳又沒賺多少錢，我兒子公務員欸，上班時間穩定，反倒是妳，沒賺幾個錢，每天都不知道在忙什麼。」最可怕的是，婆婆竟會拿臭酸的東西給媳婦吃，根本把媳婦當成廚餘桶。

媳婦想一想就覺得很氣，畢竟當初嫁進來，為了不讓男方家看不起她，因此裝潢錢、頭期款以及金項鍊7條都是她付的，林林總總花費百萬，反而婆婆向遠房親戚借了一堆金子擺出來給大家看。

呂文婉表示，某天媳婦不忍了，將憤恨變成實際數字，要婆婆閉嘴；媳婦反擊，妳2個兒子都栽培成公務員嘛，「老娘我的年薪，大概妳2個兒子加起來的Ｎ倍。」呂文婉說，媳婦其實是外商公司的經理，年薪大概直逼200萬，因為這個數字，婆婆終於閉嘴了。

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