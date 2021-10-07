小姑無照出車禍！婆婆逼媳婦全扛下「她死不從」　老公一聽怒了

▲婆婆竟要媳婦頂罪。（示意圖／PAKUTASO）

圖文／CTWANT

過去曾發生過不少酒駕、無照駕駛的肇事者，為了想要逃過罪責，僥倖找其他人頂替。一名女網友痛訴，婆婆堅持讓沒有駕照的小姑騎車，結果發生車禍，竟要她扛下一切，讓她相當傻眼，明明車不是她騎的，幸好老公是站在她這邊。

資深媒體人呂文婉在《震震有詞》大嘆，「有一句話說，媳婦娶進來之後，把妳當自己女兒一樣看待，我告訴大家，慢慢做夢比較快，這是不可能的。」呂文婉提及，一名女網友的小姑差幾天就18歲了，但還沒有駕照；當天外出原本由媳婦，也就是女網友載小姑，但婆婆就在旁邊碎念「哪有差」，堅持讓小姑騎，好巧不巧發生車禍。

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由於小姑無照駕駛，因此除了要賠償對方，還要被罰款，以及上道路交通安全講習專班。這時婆婆丟了一句，「當初如果妳騎就好了。」呂文婉透露，這句話的意思不是早知道的意思，而是要媳婦去跟警察說，車子是她騎的，妳要扛下一切。

媳婦聽完後就覺得傻眼，畢竟這是違法的行為，雙方爭論不休。最後連老公都聽不下去，痛斥自己的母親，「妳也太誇張，這是違法行為耶。」婆婆被兇後不敢再回嘴，但仍一直碎念，「如果說她騎的，妹妹就不用被罰錢啦，也不用去上課。」

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