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老公時薪100元「搬家就失業」！她介紹親戚工廠上班　婆婆一看炸了

1名女來賓表示曾替媽寶前夫介紹工作，沒想到竟被婆婆埋怨。（圖／翻攝自震震有詞YouTube）

▲1名女來賓表示曾替媽寶前夫介紹工作，沒想到竟被婆婆埋怨。（圖／翻攝自震震有詞YouTube）

圖文／CTWANT

不少夫妻婚後都需要面對共同的考驗便是婆媳問題，而這當中丈夫若能巧妙化解自己媽媽與老婆間的矛盾，便有助於家庭氣氛和樂；反之，則可能使一段情感走到盡頭。由謝震武所主持的「震震有詞」節目，近日請到幾位來賓探討有關婆媳問題，其中1名媳婦代表韓琳就表示，自己曾經因為替媽寶前夫介紹工作，卻反遭婆婆嫌棄讓丈夫太累，讓在場眾人紛紛傻眼。

韓琳在「震震有詞」節目說道，自己和前夫剛認識時，對方告訴她，自己在咖啡廳擔任店長一職；沒想到結婚後她才發現，丈夫所謂的在咖啡廳當店長，竟是在飛鏢店擔任掛名店長，領著100元時薪，連最低薪資門檻都達不到的薪水。

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韓琳表示，夫妻倆婚後為了工作地區不同，討論是否該分隔兩地居住的時候，丈夫堅決表示不同意，執意跟著韓琳來到北部定居，「結果上來之後，他（丈夫）就完全找不到工作。」韓琳說道，丈夫雖 然有大學學歷，但當時前往應徵作業員與咖啡廳服務生等工作時，卻皆吃了閉門羹。無奈之下，她遂介紹老公到表哥的工廠上班。

韓琳表示，丈夫在工廠上班時難免會受傷，沒想到婆婆竟因此對她出言抱怨，「我一個寶貝兒子從小無憂無慮，現在為了生活壓力用到大小洞（台語，意即受傷）。」而讓她更傻眼的事，當自己因懷孕停工，需要靠丈夫負擔家庭生活開支時，對方竟一聲不吭跑回家。

韓琳回憶起當時情況說道，自己當時和朋友一起到老公家中找人時，婆婆還語出驚人的表示，兒子本來就不會賺錢，從小更是養尊處優，自己會賺就不要太計較，而公公也在一旁幫腔指責韓琳，「我兒子是溫室裡的小草，妳嫁給他，妳要做他的依靠，他跟妳去台北，妳要照顧他，怎麼可以讓他這樣（這麼辛苦）。」讓韓琳的友人聽完後大翻白眼，直言，「他們（公婆）是在幫兒子找免費的保母托嬰嗎？」

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