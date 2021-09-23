台灣、中國都申請加入CPTPP　他分析：中國戰狼可能踢到鐵板

▲卓冠廷。（資料照／記者林敬旻攝）



記者陶本和／台北報導

對於台灣申請加入「跨太平洋夥伴全面進步協定」（CPTPP），台灣智庫民調中心主任卓冠廷23日表示，中國的戰狼可能踢到鐵板，蠻橫行徑現在會自食惡果。

卓冠廷表示，經濟部宣布「台灣正式遞交申請加入CPTPP」，總統蔡英文從2016年就任以來，台灣為了加入TPP（跨太平洋夥伴協定）做了很多談判跟努力，如今成為可望加入CPTPP的基礎。

對於中國日前也拋出想加入CPTPP一事，卓冠廷指出，任何國家想加入，必須獲得執委會共識決（不能有人強烈反對）才行，中國以「戰狼外交」對待鄰國，好比越南、澳洲，為了報復澳洲，還片面提高關稅遭抗議告上WTO，蠻橫的行徑現在可能會自食惡果。

另外，卓冠廷指出，日本現在是CPTPP的輪值主席，台灣以及中國能否成功加入，日本的態度至關重要，就算中國搶在台灣前幾天提出申請，但近年中國不斷鼓動「仇日」情緒，動不動就扣「辱華」的帽子，中日關係緊張，都成為中國加入的阻力。

卓冠廷認為，中國覬覦CPTPP內多數是發達經濟體，中國如果參與其中，能幫助產業鏈能向中高端技術轉移，打通產業鏈的堵點和斷點，甚至對中國未來服務業、高科技產業和數位經濟帶來提升，這是台灣要提防的。

卓冠廷指出，加入CPTPP將有助於擴大及分散出口市場，並補強台灣在供應鏈的角色，CPTPP 市場占台灣貿易總額約四分之一，也占台灣對外投資額 30%以上，台灣勢必要爭取加入。