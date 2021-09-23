加入CPTPP前先面對日本核食談判　鄭運鵬：民進黨應承擔執政成本

▲民進黨立委鄭運鵬 。（圖／記者屠惠剛攝）

記者呂晏慈／台北報導

台灣22日正式向紐西蘭申請加入跨太平洋夥伴全面進步協定（CPTPP），民進黨立委鄭運鵬23日表示，接下來一定會面對到日本福島週邊食品的談判，在野黨勢必比照「美豬」議題群起攻之，但這是執政黨應該承擔的執政成本，若因此不加入，反而會讓台灣失去更大更遠；台中市前新聞局長卓冠廷則分析，中國可能將因其「戰狼外交」在加入CPTPP時踢到鐵板。

今年CPTPP輪值主席國為日本，日方先前已向台灣傳達，振興福島等受災區是日本相當重要的國家政策，盼台灣早日解禁福島五縣食品。鄭運鵬分析，未來加入CPTPP一定會面對到日本福島週邊食品的談判，這是科學問題、是國內政治問題、也是影響台灣加入CPTPP的受惠產業成長問題。

鄭運鵬指出，從跨太平洋夥伴關係協定（TPP）到CPTPP，這個夥伴協議已經從美國主導變成日本主導了，日本是個重視承諾與信用的國家，從奧運延期1年還是忍痛舉辦，面對財務損失、疫情失控、國民責難等等困境也義無反顧，日相菅義偉可能也因此放棄連任，全世界就可以想像日本對於福島核災後長達幾十年的復原與振興，絕對不是時間過了就算了，也不會是國內自己做農業補貼就算了。

鄭運鵬表示，未來的一段時間，是台灣回到國際舞台的關鍵時刻，「CPTPP的進程是一個很重要的指標，從和日本的良好夥伴關係出發、從亞洲太平洋出發、從經濟合作出發，第一步站穩，模式建立，其他國際參與空間就更容易比照辦理。」

鄭運鵬也預判說，只要進入福島周邊食品的實質討論，台灣的在野黨們一定比照美國豬肉，不惜代價群起攻之，這是執政黨應該承擔的執政成本，如果因此無法加入CPTPP，台灣失去的會更大更遠，相信未來國人會有更成熟的考慮。

此外，卓冠廷分析，經濟部宣布台灣正式遞交申請加入CPTPP，總統蔡英文自2016年就任以來，台灣為了加入TPP做了很多談判跟努力，如今成為可望加入CPTPP的基礎；任何國家想加入CPTPP，必須獲得執委會共識決，意即不能有人強烈反對，但中國以「戰狼外交」對待鄰國如越南、澳洲，為了報復澳洲，還片面提高關稅遭澳洲抗議告上世界貿易組織（WTO），蠻橫行徑現在可能會自食惡果。