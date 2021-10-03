藍營嘲諷塔綠班、射死穿綠衣的人　卓冠廷：不該人身攻擊博取聲量

▲卓冠廷。（資料照／記者林敬旻攝）



記者陶本和／台北報導

針對藍營部分人士，以「塔綠班」、綠畜，以及「魷魚遊戲」中「穿綠衣服的人」，批評綠營支持者，台灣智庫民調中心主任卓冠廷3日表示，政治人物應跟網友不同，不該對不同立場的支持者人身攻擊來博取聲量。

卓冠廷表示，最近一個月，先有「塔綠班」之歌和綠畜，後來有「魷魚遊戲」中123木頭人娃娃，射死一堆「穿綠衣服的人」事件，引申為用子彈和資料擊敗塔綠班。

卓冠廷指出，「魷魚遊戲」是一部非常高水準的韓國影視作品，導演談到創作理念時有提到，是在比喻和影射現代資本主意社會的故事，以一場極端的競賽隱喻當今弱肉強食的社會。

卓冠廷說，那456位穿綠色運動服的參賽者，其實代表的是那些在社會中辛苦生活，翻身無望的人民，沒想到時空變換後，卻成為「戰鬥藍」口中的「穿綠衣服的人」，又跟「塔綠班」做連結。

卓冠廷認為，各政黨支持者，因為理念不同在網路上罵來罵去，是台灣自由民主見證之一，但身為政治工作者，不論是反對黨或執政黨，應該要了解，自己跟網友不同，政治人物不應該對不同立場的支持者，用人身攻擊或謾罵來博取聲量。

「總是被藍營政治人物掛在嘴邊講的『塔綠班』，罵的雖然是綠營支持者，但同樣也是人民。」卓冠廷說，不論是「穿綠色衣服的人」或「塔綠班」都不是幽默，而是建立在他人痛苦上的嘲諷。

卓冠廷表示，如果台灣年輕參政者，期待自己成為台灣的進步力量，那不應該去認同這種用語，因為台灣人要戰鬥的對象不是人民，而是不放棄侵犯台灣的勢力。