快訊／國慶500人可現場領嗡嗡包　坐原位柯文哲親自送手上

記者陳家祥／台北報導

國慶連假就在周末，自柯文哲上任後，台北市政府每年都會在國慶當天發放嗡嗡包，供民眾免費索取使用。今年受到疫情影響，今年的國慶升旗人數有限制，2500平方公尺總共上限800人，開放 500 名民眾到現場參加，市府會安排座位，讓到場民眾舒服的坐在位子上領取嗡嗡包。前三排柯市長會用宇美町式發包法發送，可以近距離與柯接觸。

柯文哲說，為了確保大家距離夠，會排座位，大家坐在位子上不要動，我發給你嗡嗡包。另外有3000個抽到的，你也不用來，我們寄給你，「非常時期，國慶升旗活動放心裡 就好，不用特別跑到市府廣場」。

北市府日前召開記者會宣布2021年的嗡嗡包式樣，以及領用方式。今年受到新冠肺炎疫情影響，嗡嗡包採取2種方法領取，限量500人可於10月6日上午11時線上申請觀禮和搶先領包，並於10月10日當天至現場參加升旗典禮後親自領取。

另一種為10月7日至10月8日開放線上登記，線上登記不限制人數，但國慶當天僅會抽出3000名幸運兒，以郵寄方法發送。

民政局指出，「第七代嗡嗡包」主打小文青風格，有在6日上午11點搶到限量500位名額的民眾，10月10日當天可憑身分證、電子郵件通知，由本人親自到現場參加活動，只要坐在座位上，由市府人員負責一一發放，即可領取最新一代嗡嗡包。