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打高端能飛哪？「台人常去國家」入境規定一次看　這5國完全開放

▲▼防疫,機場,口罩,出入境,交通,旅客,空姐,出入境管理,停飛。（圖／記者周宸亘攝）

▲示意圖，與本文無關。（圖／記者周宸亘攝）

記者周亭瑋／綜合報導

面對持續延燒的新冠疫情，各國除了積極提高疫苗施打率外，也祭出各種入境規定。《ETtoday新聞雲》針對台人常去的國家，整理出懶人包，讓讀者一目了然，哪些國家完全開放；又有哪些國家必須符合條件，才能順利通關。

【按國家整理】

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日本

1.禁止14日內曾到訪或居住於所列159國的外籍人士入境（包括台灣）。

2.僅限外交公務、特殊事由、緊急人道考量者。

▲南韓明洞街頭。（圖／記者張克銘攝）

▲南韓明洞街頭。（圖／記者張克銘攝）

韓國

1.針對外籍旅客，目前僅開放探親、商務需求、求學、或其他公務者入境，尚不開放一般觀光客。

2.外籍人士入境，均須檢附「出發前72小時內」PCR檢測陰性證明正本。

3.若已接種兩劑疫苗，要事先在所處地向韓國領事館申請，提交證明、文件、並說明旅行目的，通過者可有條件享免隔離待遇，但入境後仍要接受篩檢。

4.核准疫苗：AZ、BNT、莫德納、嬌生、中國國藥、科興、Covishield。

美國

1.11月初，將解除先前對歐盟、英國、中國、印度等30多國的入境限制。

2.所有外籍成年旅客皆須完整接種疫苗才可入境。

3.核准疫苗：凡是FDA（美國食品藥品監督管理局）與WHO（世界衛生組織）授權的疫苗。但我國高端疫苗、俄羅斯國產衛星5號疫苗（Sputnik V）尚未被列入。

加拿大

1.外籍旅客若已接種完兩劑疫苗，可經陸路或航空入境。

2.核准疫苗：AZ、BNT、莫德納、嬌生。

英國

1.來自特定國家（包括台灣）外籍旅客，在完整接種疫苗後，入境須隔離10天，並提供陰性證明。

2.疫苗混打者也認可，但僅限英國、歐洲、美國。

3.核准疫苗：AZ、BNT、莫德納、嬌生。

澳洲

1.除了澳洲公民、永久居民、及其直系親屬外，原則上禁止所有外籍旅客入境。

2.入境澳洲的旅客，須出示「出發前72小時內」PCR陰性報告，於機場、飛機上全程戴口罩。

▲▼新北市公私立國小教職員工接種新冠疫苗第二天，位於大觀國中的接種站量能全開，全天替超過三千名以上老師施打疫苗。（圖／記者湯興漢攝）

▲打疫苗示意圖。（圖／記者湯興漢攝）

紐西蘭

1.11月1日起，17歲以上外籍旅客，須接種完兩劑疫苗才可入境，且最後一劑的施打時間，要在入境前14天以上。

2.核准疫苗：22間疫苗廠牌，我國高端疫苗也列入其中。

泰國

1.外籍旅客若已接種完兩劑疫苗，且經過14天以上，入境隔離可縮短至7天。

2.未來將分階段開放，完整接種疫苗的旅客入境免隔離，目前已實施免隔離的地區：普吉島、蘇美島。

3.預計11月起，完整接種疫苗者，入境曼谷、芭達雅、清邁等不需隔離。

4.核准疫苗：泰國衛生部或WHO認可的疫苗品牌。

印尼

1.放寬外籍旅客入境限制，只要接種各國政府核准的疫苗，就算尚未經WHO核定的也可，包括我國高端疫苗。

2.同時也接受，混打兩劑不同廠牌疫苗者入境。

▲▼帛琉長沙灘島，帛琉旅遊。（圖／KKday提供）

▲帛琉長沙灘島。（圖／KKday提供）

帛琉

1.入境者須完整接種疫苗且滿14天。

2.核准疫苗：美國FDA或WHO承認的疫苗。另外，也接受我國高端疫苗。

【按規定整理】

完全開放

►無須出示COVID-19相關文件／入境免隔離

比利時、西班牙、芬蘭、愛沙尼亞、墨西哥

符合條件，入境後免隔離

►採檢陰性證明

捷克、英國、巴西、南非、新加坡

►採檢陰性證明or疫苗接種紀錄

德國、法國、荷蘭、瑞士

►採檢陰性證明or康復證明

美國

▲▼我國自7月27日起調降國內疫情至二級警戒，但為防範Delta變異株持續傳播，邊境管制措施將持續進行,防疫,口罩,交通,旅客,桃園機場,桃機,出國,航空業,航班,武漢肺炎,新冠肺炎,出境,入境,出入境,防護衣,境外移入,鎖國,檢疫,入境普篩,採檢動線,快篩,篩檢,陰性證明,旅遊泡泡。（圖／記者李毓康攝）

▲示意圖，與本文無關。（圖／記者李毓康攝）

►採檢陰性證明or疫苗接種紀錄or康復證明

奧地利、土耳其

►疫苗接種紀錄（若只持採檢陰性證明，須隔離）

沙烏地阿拉伯

入境須隔離

►持陰性證明or康復證明、疫苗接種紀錄

義大利、菲律賓、泰國、馬來西亞

限特殊事由入境

►禁止一般外國旅客入境，僅限外交公務、特殊事由、緊急人道考量者

加拿大、日本、韓國、印尼、印度、越南、澳洲、紐西蘭、俄羅斯、以色列、阿根廷

▼國人最常前往旅遊國家的入境規定。（圖／指揮中心提供）

▲▼國人最常前往旅遊國家入境規定 。（圖／指揮中心提供）

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