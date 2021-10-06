疫苗接種紀錄異常多達3000筆　北市：已協助國泰醫院重新上傳

記者杜冠霖／台北報導

北市傳出一名孕婦，9月初打第一劑莫德納，月底想預約第二劑名額，卻接到醫院通知「9月30日已經打高端第二劑」，調查發現是國泰醫院名冊資料上傳異常導致。北市衛生局委員歐嘉齡表示，昨（5日）有跟衛福部、疾管署聯繫，協助國泰醫院清查3000多筆資料，並協助重新上傳，今天下午一點左右已全部完成。

對於該名孕婦第2劑疫苗接種紀錄登錄異常，歐嘉齡指出，經查詢是國泰醫院在系統上誤植，造成民眾沒有辦法預約登記第二劑莫德納，衛生局昨天已協助該民眾到聯合醫院和平院區接種疫苗。

針對國泰醫院系統誤植部分，歐嘉齡表示，衛生局昨天有跟衛福部、疾管署聯繫，找廠商協調、協助國泰醫院清查有多少錯誤資料，總共查了3000多筆資料，國泰醫院名冊匯入出現一些錯誤，已經把那些上傳的部分刪除，並協助重新上傳，今天下午一點左右已全部更新到正確資料。

指揮中心發言人莊人祥說明，實際影響人數為110人，疾管署已經責成國泰醫院成為本專案接種責任醫院，受影響者都可以來該院協助接種疫苗。

歐嘉齡指出，若還有民眾有是在國泰醫院接種疫苗，且影響到後續預約接種，可以請國泰醫院說明並協助。或是找12區健康服務中心或衛生局諮詢。

歐嘉齡表示，因為最近疫苗接種量很大，所以衛生局目前正辦理合約院所疫苗設備保存、管理查核，也有針對上傳名冊部分做輔導，建議民眾透過健保快易通app查詢，如果發現資料異常，可先跟原先接種疫苗的醫療院所聯繫，若未能解決，可以跟轄區健康服務中心或衛生局聯繫。

▼莫德納疫苗。（圖／路透）

